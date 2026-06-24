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RACHA NO PL

Michelle Bolsonaro expõe briga com Flávio Bolsonaro e desabafa: “Me maltratou”

Desentendimento teria acontecido por telefone

Anderson Ramos
Por
| Atualizada em
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disparou críticas contra Flávio, seu enteado.
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disparou críticas contra Flávio, seu enteado. - Foto: Reprodução / Instagram

A ex-primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, postou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira, 24, no qual afirma ter sido humilhada e desrespeitada pelo enteado, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O desentendimento teria acontecido por telefone, no ano passado, e o motivo teria sido o palanque do Partido Liberal (PL) no Ceará.

“Telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou o telefone. E eu não tinha feito nada contra ele", afirmou a ex-primeira-dama.

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Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, respondi que tudo bem”

Michelle Bolsonaro

Segundo a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a situação aconteceu após um comício em que participou no Ceará, no fim do ano passado.

À época, Michelle criticou a negociação de palanque no Ceará em que o PL estava em busca do apoio de Ciro Gomes (PSDB), que havia criticado seu marido à época em que ele era presidente.

"Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo defendendo o André Fernandes (articulador do PL no estado) e, em consequência, apoiando o homem que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nazistóides", disse Michelle.

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Um post compartilhado por Michelle Bolsonaro (@michellebolsonaro)

Reação de Flávio Bolsonaro

Momentos depois da publicação do vídeo da madrasta, Flávio Bolsonaro fez uma postagem nas redes sociais. Por volta das 18h30, ele realizou uma live no YouTube antes do jogo entre Brasil e Escócia e evitou comentar o episódio.

Em tom irônico disse que "hoje é dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece" durante uma live.

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Tags

conflito familiar Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro Partido Liberal

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