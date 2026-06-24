Jaques Wagner anuncia saída da liderança do governo no Senado

Jaques Wagner (PT) anunciou nesta quarta-feira, 24, a sua saída da liderança do governo no Senado. A decisão aconteceu em comum acordo com o presidente Lula (PT), com quem ele se reuniu pela tarde.

“Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado. Juntos, com humildade e muito trabalho, renovaremos nosso compromisso com o projeto coletivo que vem mudando a Bahia e o Brasil”, publicou nas redes sociais.

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Na semana passada, o senador foi alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que investiga irregularidades do Banco Master.

Desde então, a pressão era grande para que o ex-governador da Bahia deixasse o posto. Aliados temiam que a repercussão do caso afetasse negativamente a campanha de reeleição de Lula.

Acabei de ter uma ótima reunião com o Presidente @LulaOficial, uma conversa entre amigos, e decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do Governo no @SenadoFederal.



Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do… — Jaques Wagner (@jaqueswagner) June 24, 2026

Pedido de anulação

Na última segunda-feira, 22, a defesa do senador pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da decisão do ministro André Mendonça, que autorizou os mandados contra Jaques Wagner.

Em nota enviada à imprensa, a defesa aponta “erros graves” que comprometem a medida e elenca os motivos pelos quais a decisão estaria equivocada. O comunicado diz ainda que Wagner jamais atuou no Congresso Nacional para favorecer o Banco Master.

Ainda de acordo com a defesa, os valores em espécie encontrados têm origem lícita e comprovada: parte seria proveniente de diárias publicamente declaradas pagas pelo Senado para missões no exterior, e outra parte foi adquirida por meio de operações oficiais junto a instituição financeira, com registro regular.

A busca e apreensão

A Polícia Federal apura se gestores do Banco Master teriam repassado vantagens indevidas ao senador em troca de influência parlamentar. Um dos supostos indícios encontrados pela PF seria a aquisição de apartamento no empreendimento de luxo “Poème Horto”, no valor de R$ 2,5 milhões.

A busca e apreensão ainda resultou na apreensão de cerca de 55 mil dólares (R$ 284,1 mil), 33 mil euros (R$ 196,3 mil), além de dois celulares de Wagner.