Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

GARANTIA

Haddad sai em defesa de Wagner: "Ele atuou contra o Master"

Ex-ministro se dispôs a depor a favor do senador

Redação
Por Redação
Haddad fez defesa enfática de Wagner.
Haddad fez defesa enfática de Wagner. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) saiu em defesa do senador Jaques Wagner (PT), alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal na semana passada.

"Sou testemunha de que ele atuou contra o Banco Master e ajudou o governo a bloquear os interesses da instituição. Posso depor onde ele quiser”, disse Haddad nesta terça-feira, 23, para a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Na semana passada, pouco depois da operação, o ex-ministro havia afirmado apenas torcer para que "a Justiça seja feita" e que lamentaria "se uma pessoa próxima a mim errou".

Na segunda, 22, a defesa de Wagner apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF), contra a decisão do ministro André Mendonça que autorizou a busca e apreensão em endereços dele ocorrida na quinta-feira, 18.

A defesa argumenta que existem "erros graves que comprometem a medida", entre eles dizer que o senador atuou no Congresso Nacional para favorecer o Banco Master.

Os advogados afirmam que o petista, na verdade, teria se posicionado contra a "Emenda Master", apresentada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) para ampliar a cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos).

Questionado, Haddad afirmou que pode confirmar que o senador diz a verdade.

Ele agiu contra o Master inclusive a meu pedido. Conversamos sobre essa emenda e eu expliquei a situação e a necessidade de votarmos contra. Ele entendeu, concordou e encaminhou a votação nesse sentido"

Fernando Haddad

A operação

Jaques Wagner foi um dos 18 alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal na última quinta, em fase da operação Compliance Zero, que investiga irregularidades relacionadas ao Master.

A PF encontrou US$ 55 mil e 33 mil euros (cerca de R$ 471 mil, em valores atuais) em endereços de Wagner, e os apreendeu.

Leia Também:

POLÍTICA

Lídice da Mata avança em disputa para suplência de Jaques Wagner
Lídice da Mata avança em disputa para suplência de Jaques Wagner imagem

ARTIGOS

Seletividade e narrativas na opinião pública
Seletividade e narrativas na opinião pública imagem

CORRUPÇÃO FINANCEIRA

Após citações no caso Master, Alcolumbre e Motta negam fraudes
Após citações no caso Master, Alcolumbre e Motta negam fraudes imagem

O senador afirma que parte dos recursos eram de diárias de viagens pagas pelo Senado. Outra parte ele teria adquirido em operações regulares.

Segundo a PF, Lima também comprou um apartamento que seria, na verdade, do senador, e fez a ele diversos favores como emprestar jatos privados e comprar ingressos de R$ 63 mil, no total, para um show nos EUA.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Banco MAster Fernando Haddad JAQUES WAGNER Operação Compliance Zero

Relacionadas

Mais lidas