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POLÍTICA

Flávio Bolsonaro volta a detonar STF e projeta aumento da direita no Congresso

”Parece mais uma delegacia de polícia”, critica pré-candidato à Presidência

Gabriela Araújo*
Por Gabriela Araújo*
Flávio Bolsonaro é crítico à atual formação do Supremo Tribunal Federal (STF)
Flávio Bolsonaro é crítico à atual formação do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Iano Andrade | CNI

A menos de quatro meses das eleições, o pré-candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), projetou um crescimento exponencial de nomes ligados ao seu grupo político no Congresso Nacional.

“Tenho certeza que esse Congresso será ainda mais de centro-direita a partir de 2027”, disse ele.

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Flávio Bolsonaro, que é crítico à atual formação do Supremo Tribunal Federal (STF), também lembrou que o próximo chefe do Executivo será responsável pelas novas indicações para a Corte.

“O próximo presidente da República indica ao menos quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal”, lembrou Flávio, que criticou:

“Supremo hoje parece mais uma delegacia de polícia do que uma Corte Constitucional. A todo momento tem um ou outro integrante daquela Corte querendo interferir no processo eleitoral, querendo escolher quem pode ser candidato e quem não pode”, afirmou.

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As declarações do postulante ao Palácio do Planalto foram dadas na tarde desta segunda-feira, 22, durante a nova edição do evento A Indústria na Agenda dos Presidenciáveis, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.

O portal A TARDE acompanha as discussões do evento no Centro Ulysses Guimarães, a convite da Federação das Indústrias da Bahia (FIEB).

O que diz Flávio Bolsonaro sobre o setor?

O presidenciável também aproveitou a ocasião para dedicar o seu discurso às apresentações da proposta do programa “Brasil Sem Medo”, sua aposta eleitoral voltada para segurança pública. Entre os pontos defendidos por ele estão:

  • Classificação das facções criminosas PCC e CV como grupos terroristas;
  • Castração química para estupradores;
  • Criação de cinco novos presídios federais.

Quem esteve presente no encontro?

Além de Flávio Bolsonaro (PL) também estiveram presentes no evento os pré-candidatos:

  • Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais;
  • Ronaldo Caiado (União Brasil), ex-governador de Goiás, último a discursar após um imprevisto na agenda.

*De Brasília, a convite da FIEB

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eleições 2026 Flávio Bolsonaro

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