POLÍTICA
Flávio Bolsonaro volta a detonar STF e projeta aumento da direita no Congresso
”Parece mais uma delegacia de polícia”, critica pré-candidato à Presidência
A menos de quatro meses das eleições, o pré-candidato à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), projetou um crescimento exponencial de nomes ligados ao seu grupo político no Congresso Nacional.
“Tenho certeza que esse Congresso será ainda mais de centro-direita a partir de 2027”, disse ele.
Flávio Bolsonaro, que é crítico à atual formação do Supremo Tribunal Federal (STF), também lembrou que o próximo chefe do Executivo será responsável pelas novas indicações para a Corte.
“O próximo presidente da República indica ao menos quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal”, lembrou Flávio, que criticou:
“Supremo hoje parece mais uma delegacia de polícia do que uma Corte Constitucional. A todo momento tem um ou outro integrante daquela Corte querendo interferir no processo eleitoral, querendo escolher quem pode ser candidato e quem não pode”, afirmou.
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As declarações do postulante ao Palácio do Planalto foram dadas na tarde desta segunda-feira, 22, durante a nova edição do evento A Indústria na Agenda dos Presidenciáveis, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.
O portal A TARDE acompanha as discussões do evento no Centro Ulysses Guimarães, a convite da Federação das Indústrias da Bahia (FIEB).
O que diz Flávio Bolsonaro sobre o setor?
O presidenciável também aproveitou a ocasião para dedicar o seu discurso às apresentações da proposta do programa “Brasil Sem Medo”, sua aposta eleitoral voltada para segurança pública. Entre os pontos defendidos por ele estão:
- Classificação das facções criminosas PCC e CV como grupos terroristas;
- Castração química para estupradores;
- Criação de cinco novos presídios federais.
Quem esteve presente no encontro?
Além de Flávio Bolsonaro (PL) também estiveram presentes no evento os pré-candidatos:
- Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais;
- Ronaldo Caiado (União Brasil), ex-governador de Goiás, último a discursar após um imprevisto na agenda.
*De Brasília, a convite da FIEB