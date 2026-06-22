AtlasIntel lidera precisão em eleição histórica na Colômbia

Siga o A TARDE no Google

A AtlasIntel encerrou o ciclo das eleições presidenciais de 2026 na Colômbia como o instituto de pesquisa mais preciso do país.

O sistema Atlas Tracking PRO apresentou as estimativas mais próximas do resultado oficial em todas as etapas do pleito — desde as consultas partidárias até o primeiro e o segundo turnos —, consolidando-se como a principal referência em uma das disputas mais acirradas da história colombiana.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O segundo turno foi decidido por apenas um ponto percentual e cerca de 200 mil votos de diferença, tornando-se a eleição presidencial mais apertada já registrada na Colômbia. A vitória foi do candidato Abelardo de la Espriella.

Nesse contexto de alta polarização e volatilidade, o instituto registrou um erro médio de apenas 1,27 ponto percentual, destacando-se como a consultoria que identificou de forma mais consistente o estreitamento da disputa nas semanas finais da campanha.

Reta final e participação recorde

Os levantamentos da AtlasIntel captaram uma recuperação acelerada do candidato Iván Cepeda nos últimos dez dias antes da votação, período em que ele oscilou 4,6 pontos percentuais para cima.

Enquanto isso, Abelardo de la Espriella manteve uma vantagem estreita até a véspera do pleito, tendência que se confirmou na apuração.

As análises publicadas pelo instituto ao longo do processo eleitoral também apontavam que a mobilização do eleitorado seria o fator decisivo para definir o resultado das urnas.

O cenário se concretizou com o comparecimento de 63,6% dos eleitores aptos — a maior participação já registrada em uma eleição presidencial no país, superando os índices de ambos os turnos de 2022.

"A eleição colombiana demonstrou a importância de acompanhar diariamente as mudanças no comportamento do eleitor em disputas altamente competitivas.

Atlas Tracking PRO

O Atlas Tracking PRO conseguiu captar essas dinâmicas em tempo real e entregar estimativas consistentes", informou a AtlasIntel em nota oficial.

O instituto confirmou que vai manter a operação no país para acompanhar a transição presidencial, a evolução da opinião pública e o cenário político ao longo do novo governo.