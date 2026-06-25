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SOLIDARIEDADE

Lula oferece ajuda à Venezuela após fortes terremotos

Presidente acionou Itamaraty e embaixada em Caracas para avaliar medidas de assistência humanitária

Rodrigo Tardio
Por
Presidente reiterou a determinação de Brasília em cooperar com o governo da presidente Delcy Rodríguez
Presidente reiterou a determinação de Brasília em cooperar com o governo da presidente Delcy Rodríguez - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou publicamente para expressar solidariedade à Venezuela e manifestar "grande preocupação" com os impactos de dois potentes terremotos que atingiram o país vizinho.

Os abalos sísmicos registraram magnitude superior a 7 na escala Richter, provocando mortes, danos severos à infraestrutura e o deslocamento de moradores em diferentes regiões venezuelanas.

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Em declaração oficial, o mandatário brasileiro informou que acionou os canais diplomáticos para estruturar o apoio logístico e humanitário.

"Instruí o Ministério das Relações Exteriores que avalie, juntamente com a embaixada do Brasil em Caracas, a situação no país e as medidas de assistência que o Brasil possa adotar", afirmou Lula.

O presidente também reiterou a determinação de Brasília em cooperar com o governo da presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, nos esforços de reconstrução das áreas afetadas, e enalteceu a resiliência do povo venezuelano perante a tragédia.

Vítimas

Mais cedo, o Itamaraty já havia emitido nota oficial de solidariedade, desejando a pronta recuperação dos feridos.

De acordo com a chancelaria brasileira, até o fechamento desta edição não havia o registro de cidadãos brasileiros entre as vítimas do desastre.

Na Venezuela, as autoridades locais confirmaram que os primeiros óbitos foram registrados na região de Los Pablos Grandes, no leste da Grande Caracas.

O balanço total de mortos e feridos, contudo, ainda está sendo contabilizado pelas equipes de resgate, que enfrentam dificuldades devido aos estragos na infraestrutura urbana.

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Tags

ajuda humanitária Lula Solidariedade terremotos venezuela

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