Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

OPERAÇÃO DESCONTAMINAÇÃO

Seis são condenados a até 20 anos por tráfico no Porto de Salvador

Quadrilha usava carros clonados, subornava vigilantes e clonava lacres a laser para enviar cocaína

Rodrigo Tardio
Por
Criminosos utilizavam técnica conhecida como “rip-on/rip-off”
Criminosos utilizavam técnica conhecida como “rip-on/rip-off” - Foto: Divulgação

Seis integrantes de uma organização criminosa foram condenados a penas que chegam a 20 anos de prisão por tráfico internacional de drogas no Porto de Salvador.

O grupo, desarticulado pela Polícia Federal durante a "Operação Descontaminação", utilizava o terminal portuário da capital baiana para escoar grandes volumes de cocaína para países da Europa, como Holanda, Bélgica e Espanha. A informação foi divulgada pelo Ministério Público Federal (MPF) nesta quarta-feira (24).

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Denúncia

A denúncia foi apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF e julgada pela 2ª Vara da Justiça Federal.

De acordo com a acusação, os criminosos utilizavam uma técnica conhecida internacionalmente no ambiente portuário como “rip-on/rip-off”.

A estratégia consistia na inserção clandestina de malas de droga em contêineres de exportadores legítimos, sem o conhecimento ou consentimento dos proprietários das cargas.

Para viabilizar o esquema sem levantar suspeitas, a organização criminosa contava com uma estrutura altamente especializada e com divisão rígida de tarefas.

Leia Também:

ORGANIZAÇÃO

Gestão de resíduos e saúde integrada consolidam sucesso do Camaforró
Gestão de resíduos e saúde integrada consolidam sucesso do Camaforró imagem

FOCO NA DEFESA

Jaques Wagner anuncia saída da liderança do governo no Senado
Jaques Wagner anuncia saída da liderança do governo no Senado imagem

POLÊMICA

Ex-volante do São Paulo é preso por dívida com pensão alimentícia
Ex-volante do São Paulo é preso por dívida com pensão alimentícia imagem

Estratégia

O "núcleo de inteligência" do grupo cooptava funcionários do próprio terminal portuário, que acessavam os sistemas internos para rastrear e selecionar contêineres estrategicamente posicionados em “pontos cegos” das câmeras de segurança do porto.

A engenharia logística para colocar a droga no terminal envolvia audácia e forte aparato de camuflagem.

Os criminosos acessavam o pátio utilizando veículos clonados com logomarcas de empresas prestadoras de serviços legítimos e contavam com o suborno de vigilantes para burlar as vistorias obrigatórias.

Até mesmo técnicos de refrigeração faziam parte do esquema: eles sabotavam intencionalmente peças dos contêineres para gerar falsos chamados de manutenção, o que justificava a permanência prolongada dos integrantes do bando no local.

Após a introdução das sacolas de cocaína em meio à mercadoria lícita, os lacres originais das portas dos contêineres eram rompidos.

Para ocultar a violação, o grupo os substituía por cópias falsificadas a laser. Essas réplicas mantinham a numeração idêntica à verdadeira, o que garantia que a fraude só fosse descoberta quando a carga passasse pela conferência no destino final, em portos europeus.

O MPF detalhou que as penas foram calculadas individualmente, variando de acordo com a gravidade da conduta de cada réu e a quantidade de crimes cometidos.

Sentenças

As sentenças aplicadas pela Justiça Federal fixaram punições que vão de 12 anos e 3 meses a até 20 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, todas em regime inicialmente fechado, além do pagamento de multa. Os réus — cujas identidades não foram reveladas pelo órgão — foram condenados pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e falsificação de documento público.

Por se tratar de uma decisão de primeira instância, os condenados ainda podem recorrer da sentença.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Operação Descontaminação organização criminosa portos brasileiros tráfico de drogas

Relacionadas

Mais lidas