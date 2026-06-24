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POLÊMICA

Ex-volante do São Paulo é preso por dívida com pensão alimentícia

Ex-atleta foi encaminhado para o 13º Distrito Policial (Casa Verde)

Rodrigo Tardio
Por
Leandro é lembrado pela passagem por São Paulo entre 2006 e 2007
Leandro é lembrado pela passagem por São Paulo entre 2006 e 2007 - Foto: Reprodução

O ex-jogador Leandro Guerreiro foi detido ontem, em São Paulo, por dívidas de pensão alimentícia. O ex-atleta foi encaminhado para o 13º Distrito Policial (Casa Verde), na Zona Norte da capital paulista, onde permanece à disposição da Justiça.

Leandro é lembrado pela passagem por São Paulo entre 2006 e 2007, período em que disputou 116 partidas, marcou 16 gols e integrou o elenco campeão brasileiro de 2006.

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Com a camisa do São Paulo, Leandro chegou a disputar 116 jogos e marcou 16 gols. Durante carreira, passou também por outros tradicionais clubes do Brasil, como Vasco da Gama, Grêmio, Corinthians e Fluminense.

O ex-volante também defendeu outras camisas de peso no futebol nacional, como Corinthians, Vasco da Gama e Fluminense.

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Tags

detenção Leandro Guerreiro Pensão alimentícia

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