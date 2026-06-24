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ORGANIZAÇÃO

Gestão de resíduos e saúde integrada consolidam sucesso do Camaforró

No primeiro dia foram realizados entre 60 e 70 atendimentos

Rodrigo Tardio
Por
Camaforró foi reconhecido como a festa de São João mais organizada da Bahia
Camaforró foi reconhecido como a festa de São João mais organizada da Bahia - Foto: William Rocha / Divulgação

O Camaforró 2026 chegou ao fim confirmando a grandiosidade não apenas na grade musical, mas também na maturidade da organização estratégica.

Nesta edição, os balanços apresentados pela Limpeza Pública de Camaçari (Limpec) e pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) apontaram que a festa se consolidou como um modelo de responsabilidade socioambiental, segurança e eficiência no atendimento ao público.

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Sustentabilidade

Com um planejamento focado na economia circular e no suporte direto aos profissionais da reciclagem, a Limpec registrou resultados expressivos na gestão de resíduos sólidos durante os quatro dias de festa.

Até o terceiro dia do evento, mais de uma tonelada de materiais recicláveis já havia sido recolhida do circuito por cem catadores cadastrados.

O grande diferencial deste ano foi o processo de pesagem realizado no próprio local da festa, garantindo que os trabalhadores saíssem com o pagamento imediato em mãos.

"A possibilidade de o catador já sair com seu dinheiro no bolso, sem precisar estocar o material para buscar um comprador depois, dá ainda mais valor e dignidade a esse trabalho essencial", destacou Júnior Borges, diretor-presidente da Limpec.

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Para assegurar uma jornada segura, a empresa forneceu kits com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), fardamento, sacos de ráfia e alimentação reforçada, rica em proteínas.

O modelo adotado acabou servindo como vitrine para políticas públicas de valorização da categoria e preservação ambiental.

Recorde em prevenção

A atuação integrada entre a Sesau e a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) também garantiu um circuito protegido. Mesmo com o recorde de público no terceiro dia — que superou a marca de 120 mil pessoas —, o posto médico montado no local registrou um fluxo considerado tranquilo.

No primeiro dia foram realizados entre 60 e 70 atendimentos; o segundo teve a menor marca, com 40 ocorrências; e o terceiro fechou com oscilação entre 70 e 80 pacientes.

A maioria dos casos esteve associada ao abuso de bebidas alcoólicas, resultando em episódios de hipoglicemia e desidratação, revertidos no próprio módulo médico. "L

"No ano passado, chegamos a ter quase 150 atendimentos em um único dia", comparou o diretor médico do município, Israel Menezes.

No campo da prevenção, o destaque foi a ação "Fique Sabendo", da Sesab, que realizou mais de 3 mil testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites nos três primeiros dias de festa, além de promover a distribuição massiva de preservativos.

Paralelamente, equipes da Vigilância Sanitária fiscalizaram as barracas e a manipulação de alimentos para evitar intoxicações.

A secretária de Saúde, Rosângela Almeida, celebrou o balanço positivo e o espírito familiar do evento, que teve índices de violência próximos de zero.

"A população comprou a ideia de fazer saúde também no dia de festa. Saímos com a sensação de missão cumprida", concluiu.

Números

- 1 tonelada de recicláveis recolhida até o 3º dia.

- 100 catadores integrados e pagos no local.

- 120 mil pessoas formaram o público recorde da terceira noite.

- 3 mil testes rápidos de saúde foram aplicados no circuito.

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Tags

Camaforró 2026 saúde pública sustentabilidade

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