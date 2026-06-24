Após terremoto atingir Venezuela, tremor sacode norte do Japão

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Um terremoto de magnitude 6,9 sacudiu o norte do Japão nesta quinta-feira (noite de quarta, 24, no Brasil), informou a agência meteorológica do país, sem que tenham sido registrados vítimas ou danos materiais.

O sismo ocorreu perto da região de Iwate e seu epicentro foi registrado a 50 km de profundidade, destacou a Agência Meteorológica do Japão.

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"Até agora não há informação que indique que há vítimas humanas, mas vamos continuar monitorando e avaliando a situação", disse Minoru Kihara, porta-voz do governo.

Uma mulher da cidade de Hashikami, onde o tremor foi sentido com mais intensidade, disse à AFP que o único dano em sua casa foi uma foto emoldurada que caiu.

Imagens difundidas pela televisão pública NHK mostraram o trânsito circulando como de costume na cidade de Hachinohe, com os sinais de trânsito funcionando normalmente.

O Japão é um dos países com maior atividade sísmica do mundo por estar situado sobre quatro grandes placas tectônicas no "Anel de Fogo" do Pacífico.

O país-arquipélago de 125 milhões de habitantes costuma registrar centenas de tremores de terra por ano.

Pânico na Venezuela

Dois terremotos, com magnitudes 7,2 e 7,5, sacudiram a Venezuela nesta quarta-feira, 24, e causaram o desabamento de prédios e pânico em Caracas. Os sismos, que foram sentidos na vizinha, Colômbia, ocorreram com aproximadamente um minuto de diferença em locais separados por cerca de 45 km e a profundidades diferentes, segundo os dados do USGS.

"O sismo principal, de magnitude 7,5, foi precedido 39 segundos antes por um sismo precursor, de magnitude 7,2", informou o USGS, ao atualizar uma avaliação anterior, que estimou em 7,1 a magnitude do primeiro tremor.

Até o momento desconhece-se a ocorrência de vitimas.