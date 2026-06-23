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Preços do petróleo continuam em queda com aumento do tráfego em Ormuz

O preço do petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em agosto caiu 1,05%

AFP
Por AFP
Navio petroleiro.
Navio petroleiro. - Foto: © Andre Ribeiro | Agência Petrobras

Os preços do petróleo continuaram em queda nesta terça-feira (23), impulsionados pelo aumento do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, embora os sinais contraditórios provenientes das negociações entre Washington e Teerã recomendem cautela.

O preço do petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em agosto caiu 1,05%, encerrando o dia em 77,08 dólares por barril.

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Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em agosto, recuou 0,88%, para 73,21 dólares por barril.

"Tudo indica que o Estreito de Ormuz está agora aberto e que os navios voltaram a transitar por ele", explicou David Morrison, analista da Trade Nation.

Pelo menos 36 embarcações transportando matérias-primas cruzaram essa passagem na segunda-feira, o que representa um recorde de tráfego marítimo desde o início da guerra no Oriente Médio, segundo dados da plataforma Kpler, após a assinatura de um acordo entre os Estados Unidos e o Irã.

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Esse fluxo através do Estreito de Ormuz representa aproximadamente 40% do volume observado em tempos de paz (cerca de 120 travessias por dia).

"A normalização das condições de abastecimento energético deverá ocorrer de forma gradual", afirmou Gregory Daco, economista da EY-Parthenon.

"Portanto, é provável que os preços do petróleo permaneçam, até o final do ano, acima dos níveis registrados antes do conflito", acrescentou.

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estreito de ormuz negociação EUA-Irã Petróleo Brent preço do petróleo Tráfego marítimo West Texas Intermediate (WTI)

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