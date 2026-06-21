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INDÚSTRIA EM ALTA

Nova refinaria na Bahia recebe licença para iniciar operação

Brasil Refinos está autorizada a inaugurar unidade em Simões Filho

Anderson Ramos
Por
Nova refinaria deve iniciar atividades ainda em 2026.
Nova refinaria deve iniciar atividades ainda em 2026. - Foto: Divulgação

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) publicou uma portaria no Diário Oficial do Estado (DOE) que concede licença que autoriza o início da operação da próxima refinaria de petróleo e gás do estado.

A empresa Brasil Refinos recebeu aval do órgão ambiental para a inauguração da unidade de refino que terá capacidade de produção de 99.500 barris/ano de petróleo.

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A indústria está localizada no Centro Industrial de Aratu (CIA), em Simões Filho, município da Região Metropolitana de Salvador, e tem previsão de início das atividades ainda no primeiro semestre de 2026.

A unidade vai se dedicar à produção de diversos derivados, entre um portfólio de produtos inclui itens como diesel S10, diesel 500, gasolina, solventes, parafina, nafta e óleos pesados.

A fábrica ainda deve gerar milhares de empregos diretos e indiretos na região.

Indústria em alta

A chegada da Brasil Refinos consolida a Bahia como uma dos estados mais atrativos para o setor. Além dela, outras duas empresas estão em processo de instalação em terras baianas.

A Stanley Oil está construindo uma fábrica no município de Alagoinhas, no Agreste baiano. A previsão é a de que sejam gerados 400 empregos diretos e indiretos na primeira fase do projeto, que tem investimento previsto da ordem de R$ 500 milhões.

A unidade deve ocupar uma área de 50 mil metros quadrados, na entrada do distrito de Buracica. A expectativa é a de que sejam produzidos 3 mil barris/dia de petróleo em um momento inicial, com potencialidade para ampliação gradual.

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Já a Dax Oil deve inaugurar uma nova unidade em Camaçari ainda em 2026. A tendência é de que a refinaria produza 15.695 barris por dia. A Dax Oil ostenta o título de primeira refinaria privada da Bahia e já opera em Camaçari.

A maior refinaria do estado é a Mataripe, antiga Landulpho Alves (RLAM). Administrada pela Acelen desde 2021, braço do conglomerado Mubadala Capital, dos Emirados Árabes Unidos, a unidade tem capacidade para processar cerca de 322 mil a 323 mil barris de petróleo por dia, o que representa aproximadamente 14% de toda a capacidade de refino do Brasil.

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Brasil Refinos empregos na Bahia Petróleo simões filho

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