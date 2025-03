Refinaria de petróleo deve gerar 400 empregos em Alagoinhas

Empreendimento, avaliado em R$ 1 bilhão, deve gerar cerca de 400 empregos diretos e indiretos - Foto: Divulgação

O prefeito de Alagoinhas, Gustavo Carmo (PSD), recebeu nesta sexta-feira, 21, representantes da Stanley Oil para uma reunião de prospecção sobre a instalação de uma refinaria de petróleo na cidade. A estimativa é que o empreendimento, avaliado em R$ 1 bilhão, cause um impacto positivo na economia municipal, gerando cerca de 400 empregos diretos e indiretos já na primeira etapa.

De acordo com informações da equipe da Stanley Oil, a implantação da empresa vai demandar uma área de 50 mil metros quadrados, com investimento inicial de 500 milhões de reais e a geração de pelo menos 300 empregos imediatos.

Segundo o prefeito, a a região da entrada de Buracica, que teria a capacidade para acomodar a refinaria, foi sugerida para a empresa.

“A Stanley Oil, que é uma empresa de Fortaleza, está prospectando áreas na Bahia para a instalação de uma refinaria. Essa articulação, liderada pelo deputado estadual Radiovaldo Costa, nos traz grande expectativa para que esse acordo se concretize. Esperamos que Alagoinhas seja colocada como a primeira opção da empresa. Para isso, já saímos da reunião com algumas definições importantes, como a possível localização do empreendimento”, disse Gustavo Carmo.

“Um empreendimento desse porte vem para fortalecer a nossa região e a Bahia como um todo, pois contribui para a oferta de combustíveis mais baratos. Após essa primeira etapa, realizaremos outras tratativas para que o próximo passo seja a marcação da assinatura do protocolo de intenções, com a presença do governador Jerônimo Rodrigues. Juntos, esperamos firmar o compromisso da vinda da Stanley Oil para a nossa cidade”, prevê o prefeito.

O deputado estadual Radiovaldo Costa (PT), especialista na área, explica a importância de um investimento desse porte para o município.

“Para Alagoinhas e para a Bahia, esse projeto é extremamente positivo, pois trata-se de uma indústria estratégica, que envolve alta tecnologia, grandes investimentos e, consequentemente, atrai outros negócios. Estamos torcendo para que esse empreendimento se concretize, pois já contamos com o apoio do prefeito Gustavo Carmo, que abraçou a ideia de imediato. O petróleo baiano nasce em Alagoinhas, e espero que a cidade receba, pela primeira vez, uma refinaria desse porte, algo que certamente atrairá outras empresas, empregos e mais arrecadação para o município”, avaliou.

O deputado federal Joseildo Ramos (PT) destacou ainda a importância da geração de emprego e renda a partir da instalação da empresa, e ressalta o papel dos agentes públicos na atração de novos negócios para o município.

“Os governos Federal, Estadual e Municipal estão alinhados, em busca de melhorias para Alagoinhas. Sabemos da importância de um projeto dessa magnitude para a produção de petróleo nos campos maduros, especificamente do petróleo leve e parafinado, que é altamente valorizado na indústria”, conclui.

Representando os vereadores de Alagoinhas, Juci Cardoso reforçou que a instalação de uma refinaria faz parte do plano de desenvolvimento da gestão Gustavo Carmo.

“Vem estimular toda a cadeia produtiva de petróleo e gás, mas vai além disso, promovendo a geração de emprego e renda, qualificação profissional e desenvolvimento econômico. Esperamos conseguir viabilizar a instalação dessa refinaria, ampliando a capacidade de investimento no município, atendendo diretamente às demandas da população”, afirmou.