Retomada da indústria do petróleo na Bahia acontece em Alagoinhas

Deputado Radiovaldo (PT), governador Jerônimo Rodrigues (PT), e coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar - Foto: Reprodução | Assessoria

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), representantes da Petrobras, das 20 maiores empresas de petróleo que atuam na Bahia, prefeitos e a Federação Única dos Petroleiros participam, nesta quinta-feira, 13, do evento que marca a retomada da indústria ligada ao setor no estado, em Alagoinhas. O ato acontecerá no Hotel Absolar.

Coordenador-Geral da FUP, Deyvid Bacelar afirmou que a assinatura do chamaso protocolo de intenções com a Stanley Oil, tendo em vista a construção de uma refinaria em Alagoinhas, assim como a retomada de investimentos da Petrobras em campos terrestres do Recôncavo, vão possibilitar o aumento da arrecadação do ICMSe de royalties para municípios que vão de São Sebastião do Passé até Esplanada.

"Estamos falando em R$ 2 bilhões que a Petrobras está investindo, em sondas de perfuração e produção, e em R$ 1 bilhão que serão investidos nessa refinaria. Há ainda outras excelentes perspectivas para o estado, com a retomada das atividades da Fafen Bahia, a futura reestatização da Refinaria Landulpho Alves, previsto de investimentos em energias renováveis", destacou.

O evento de retomada terá a apresentação de investimentos da Petrobras no estado entre 2025 e 2029. Ainda será apresentado pelo Senai um programa de qualificação profissional para 500 trabalhadores na indústria do Petróleo.

"As empresas que estão chegando precisam de trabalhadoras e trabalhadores qualificados, até porque algumas provações são de alto risco e exigem uma capacitação plena para evitar acidentes com sonda de perfuração", explicou.

Ele ainda pontuou que a FUP nunca "foi contrária à construção de grandes empreendimentos, sejam eles privados ou não".

"É uma oportunidade de desenvolvimento para o município de Alagoinhas, que vai gerar emprego e renda, tanto na construção da refinaria, quanto depois, durante a operação", destacou.