Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Preço do petróleo cai, mas segue acima da média anterior ao conflito

Avaliação feita pelo Goldman Sachs diz que a guerra estabeleceu um novo piso para o combustível

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Com a reabertura parcial do Estreito de Ormuz preço do petróleo deve cair
Com a reabertura parcial do Estreito de Ormuz preço do petróleo deve cair - Foto: Petrobras / Agência Brasil

Depois da extensão do cessar-fogo entre os Estados Unidos e Irã e da reabertura parcial do Estreito de Ormuz, a pressão sobre o mercado do petróleo diminuiu, o que provocou uma estabilização gradual no preço do combustível.


Entretanto, isso não elimina os riscos que sustentam os valores acima da média anterior ao conflito e a possibilidade de novos picos. O banco de investimentos Goldman Sachs registrou o preço do petróleo Brent próximo de US$ 80 por barril e do petróleo WTI na faixa dos US$ 76,50, ambos na última sexta-feira, 19.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Goldman, o mercado já incorporou grande parte do alívio proporcionado pelo acordo diplomático. A partir de agora, a tendência é que os valores se acomodem de maneira mais lenta, influenciada pela recomposição dos estoques globais e pelo ritmo de normalização da oferta.

Projeções

Antes do conflito, aproximadamente um quarto do petróleo transportado por via marítima no mundo passava pelo estreito de Ormuz.

Leia Também:

ECONOMIA

Pix: após críticas dos EUA, China quer parceria com sistema de pagamentos do Brasil
Pix: após críticas dos EUA, China quer parceria com sistema de pagamentos do Brasil imagem

INDÚSTRIA EM ALTA

Nova refinaria de petróleo recebe licença e tem data para operar na Bahia
Nova refinaria de petróleo recebe licença e tem data para operar na Bahia imagem

DESSALINIZAÇÃO

De deserto a oásis: como países têm salvado pessoas com a água do mar
De deserto a oásis: como países têm salvado pessoas com a água do mar imagem

Na projeção do banco, o Brent deve encontrar um primeiro patamar de sustentação entre US$ 70 e US$ 75 por barril, mesmo com a retomada gradual do fluxo de petróleo pela principal rota energética do Golfo.

A redução dos estoques durante os meses de guerra ainda limita uma queda mais abrupta dos preços. Para o Goldman Sachs, a estabilidade dependerá da capacidade de Washington e Teerã transformarem a trégua temporária em um acordo mais duradouro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

cessar-fogo guerra no oriente médio Petróleo

Relacionadas

Mais lidas