Preço do petróleo cai, mas segue acima da média anterior ao conflito

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Depois da extensão do cessar-fogo entre os Estados Unidos e Irã e da reabertura parcial do Estreito de Ormuz, a pressão sobre o mercado do petróleo diminuiu, o que provocou uma estabilização gradual no preço do combustível.



Entretanto, isso não elimina os riscos que sustentam os valores acima da média anterior ao conflito e a possibilidade de novos picos. O banco de investimentos Goldman Sachs registrou o preço do petróleo Brent próximo de US$ 80 por barril e do petróleo WTI na faixa dos US$ 76,50, ambos na última sexta-feira, 19.

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Segundo Goldman, o mercado já incorporou grande parte do alívio proporcionado pelo acordo diplomático. A partir de agora, a tendência é que os valores se acomodem de maneira mais lenta, influenciada pela recomposição dos estoques globais e pelo ritmo de normalização da oferta.

Projeções

Antes do conflito, aproximadamente um quarto do petróleo transportado por via marítima no mundo passava pelo estreito de Ormuz.

Na projeção do banco, o Brent deve encontrar um primeiro patamar de sustentação entre US$ 70 e US$ 75 por barril, mesmo com a retomada gradual do fluxo de petróleo pela principal rota energética do Golfo.

A redução dos estoques durante os meses de guerra ainda limita uma queda mais abrupta dos preços. Para o Goldman Sachs, a estabilidade dependerá da capacidade de Washington e Teerã transformarem a trégua temporária em um acordo mais duradouro.