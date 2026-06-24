Austrália declara "guerra" contra gatos; entenda por quê

Siga o A TARDE no Google

Há dois anos, a Austrália declarou uma batalha contra os gatos, considerados espécies invasoras no país. De acordo com o governo australiano, os felinos estão sendo responsabilizados pela perda da biodiversidade em algumas regiões.

De acordo com o esboço de um plano de ação das Nações Unidas estimou-se que apenas os gatos são responsáveis pela morte de dois bilhões de animais, em média, por ano.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com essa prerrogativa, o país pretende autorizar a caça e a eutanásia de felinos capturados na natureza.

Toque de recolher

A Austrália já havia declarado guerra aos felinos que voltaram ao estado selvagem em 2015, mas a nova proposta contém alguns novos elementos.

Autoridades consideram impor mais limites aos gatos domésticos, como a obrigação de mantê-los em casa durante a noite, estabelecer um limite de gatos por casa e a criação de áreas livres de gatos.

Confinamento obrigatório: Estímulo para que os felinos vivam exclusivamente em ambientes internos (gatos indoor).

Estímulo para que os felinos vivam exclusivamente em ambientes internos (gatos indoor). Toque de recolher noturno: Proibição de circulação externa após determinados horários, geralmente a partir do entardecer.

Proibição de circulação externa após determinados horários, geralmente a partir do entardecer. Acessórios de alerta: Uso obrigatório de coleiras com guizos para dar uma chance de fuga às aves locais.

Uso obrigatório de coleiras com guizos para dar uma chance de fuga às aves locais. Limite por residência: Restrição do número máximo de gatos permitidos por domicílio.

Além disso, o país impôs regras para a importação do animal. Para desembarcar com um felino em solo australiano, é obrigatório obter uma licença de importação emitida pelo Department of Agriculture, Fisheries and Forestry.

O processo exige exames de saúde complexos, com imposição de quarentena pós-entrada em instalações governamentais específicas e comprovação de vacinação rigorosa.