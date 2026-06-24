MUNDO
Austrália declara "guerra" contra gatos; entenda por quê
Governo afirmou que os felinos são responsáveis pela perda da biodiversidade do país
Há dois anos, a Austrália declarou uma batalha contra os gatos, considerados espécies invasoras no país. De acordo com o governo australiano, os felinos estão sendo responsabilizados pela perda da biodiversidade em algumas regiões.
De acordo com o esboço de um plano de ação das Nações Unidas estimou-se que apenas os gatos são responsáveis pela morte de dois bilhões de animais, em média, por ano.
Com essa prerrogativa, o país pretende autorizar a caça e a eutanásia de felinos capturados na natureza.
Toque de recolher
A Austrália já havia declarado guerra aos felinos que voltaram ao estado selvagem em 2015, mas a nova proposta contém alguns novos elementos.
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Autoridades consideram impor mais limites aos gatos domésticos, como a obrigação de mantê-los em casa durante a noite, estabelecer um limite de gatos por casa e a criação de áreas livres de gatos.
- Confinamento obrigatório: Estímulo para que os felinos vivam exclusivamente em ambientes internos (gatos indoor).
- Toque de recolher noturno: Proibição de circulação externa após determinados horários, geralmente a partir do entardecer.
- Acessórios de alerta: Uso obrigatório de coleiras com guizos para dar uma chance de fuga às aves locais.
- Limite por residência: Restrição do número máximo de gatos permitidos por domicílio.
Além disso, o país impôs regras para a importação do animal. Para desembarcar com um felino em solo australiano, é obrigatório obter uma licença de importação emitida pelo Department of Agriculture, Fisheries and Forestry.
O processo exige exames de saúde complexos, com imposição de quarentena pós-entrada em instalações governamentais específicas e comprovação de vacinação rigorosa.