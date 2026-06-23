Airbus manda inspecionar aviões A380 após fissuras nas asas

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A Airbus vai inspecionar 16 aeronaves do modelo A380 após a identificação de fissuras na estrutura das asas de um dos aviões. A medida foi determinada pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (Easa), que classificou cinco dessas inspeções como urgentes.

Segundo a fabricante, as verificações imediatas começarão nesta quarta-feira, 24, e envolverão cinco aeronaves da Emirates, que deverão passar pela inspeção antes de realizar o próximo voo. As outras 11 aeronaves poderão ser avaliadas posteriormente, desde que a vistoria ocorra antes de completarem o 13º voo.

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Das 16 aeronaves incluídas na determinação, 15 pertencem à Emirates e uma é operada pela companhia aérea australiana Qantas.

Fissuras foram detectadas durante inspeções

De acordo com a Airbus, as fissuras foram identificadas durante inspeções realizadas após uma diretriz emitida pela Easa em dezembro de 2025. O fabricante informou que o problema pode comprometer a integridade estrutural das asas.

Após a descoberta, a empresa identificou todas as aeronaves produzidas com o mesmo histórico de fabricação para submetê-las a novas verificações.

Reparos ainda serão avaliados

A Airbus informou que, após a conclusão das inspeções, decidirá em conjunto com a Easa se será necessário realizar reparos nas aeronaves afetadas.

A Emirates, sediada em Dubai, é a maior operadora mundial do Airbus A380, com uma frota superior a 100 unidades do modelo de longo alcance.