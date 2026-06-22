FIGURA POLÍTICA DOS EUA
Ex-presidente do Fed, Alan Greenspan, morre aos 100 anos
Alan Greenspan era economista e comandou o Fed por cinco mandatos consecutivos
Morreu nesta segunda-feira, 22, o ex-presidente do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, Alan Greenspan, aos 100 anos, segundo informações da NBC News.
Greenspan era economista e comandou o Fed por cinco mandatos consecutivos e conduziu a política monetária do país sob quatro presidentes, de 1991 a 2001.
A esposa de Greenspan, a jornalista Andrea Mitchell, correspondente-chefe de assuntos internacionais da NBC News, disse em comunicado que o economista morreu em casa em decorrência de complicações da doença de Parkinson.
“Alan faleceu em nossa casa esta manhã, aos 100 anos de idade, devido a complicações da doença de Parkinson. Ele era um gigante que ajudou a moldar a economia dos EUA por décadas, sob presidentes de ambos os partidos, mas sempre foi honesto ao reconhecer seus erros”, escreveu ela.
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“Para mim, ele era meu marido, que moldou minha vida desde o nosso primeiro encontro em 1984. Ele tinha uma paixão desmedida por beisebol, pelo Washington Commanders, tênis, golfe e música, especialmente jazz”, acrescentou Mitchell. “Ele será lembrado por sua inteligência e sua bondade. Ser sua companheira de vida foi a maior alegria da minha vida.”
Quem era Alan Greenspan
Greenspan nasceu em 6 de março de 1926, no bairro de Washington Heights, na cidade de Nova York, onde demonstrou aptidão para a matemática desde jovem.
Ele estudou economia na Universidade de Nova York, obtendo o diploma de bacharel em 1948 e o mestrado em 1950, e então começou a trabalhar em um doutorado na Universidade de Columbia sob a orientação do economista Arthur F. Burns, futuro presidente do Federal Reserve.