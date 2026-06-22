Ex-presidente do Fed, Alan Greenspan, morre aos 100 anos

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Morreu nesta segunda-feira, 22, o ex-presidente do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, Alan Greenspan, aos 100 anos, segundo informações da NBC News.

Greenspan era economista e comandou o Fed por cinco mandatos consecutivos e conduziu a política monetária do país sob quatro presidentes, de 1991 a 2001.

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A esposa de Greenspan, a jornalista Andrea Mitchell, correspondente-chefe de assuntos internacionais da NBC News, disse em comunicado que o economista morreu em casa em decorrência de complicações da doença de Parkinson.

“Alan faleceu em nossa casa esta manhã, aos 100 anos de idade, devido a complicações da doença de Parkinson. Ele era um gigante que ajudou a moldar a economia dos EUA por décadas, sob presidentes de ambos os partidos, mas sempre foi honesto ao reconhecer seus erros”, escreveu ela.

“Para mim, ele era meu marido, que moldou minha vida desde o nosso primeiro encontro em 1984. Ele tinha uma paixão desmedida por beisebol, pelo Washington Commanders, tênis, golfe e música, especialmente jazz”, acrescentou Mitchell. “Ele será lembrado por sua inteligência e sua bondade. Ser sua companheira de vida foi a maior alegria da minha vida.”

Quem era Alan Greenspan

Greenspan nasceu em 6 de março de 1926, no bairro de Washington Heights, na cidade de Nova York, onde demonstrou aptidão para a matemática desde jovem.

Ele estudou economia na Universidade de Nova York, obtendo o diploma de bacharel em 1948 e o mestrado em 1950, e então começou a trabalhar em um doutorado na Universidade de Columbia sob a orientação do economista Arthur F. Burns, futuro presidente do Federal Reserve.