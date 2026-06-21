Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

Homem morre após cair da arquibancada em show de banda famosa

Homem chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu.

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Homem morre após cair da arquibancada em show de banda famosa
Foto: AP Foto/Brittainy Newman, Archivo

Um homem de 51 anos morreu após cair de uma das arquibancadas superiores do Madison Square Garden, em Nova York, durante um show da banda Goose, na noite deste sábado, 20.

De acordo com informações da NBC News, a polícia foi acionada por volta das 22h e encontrou a vítima inconsciente no local, com ferimentos graves decorrentes da queda. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A identidade do homem não foi divulgada. Nas redes sociais, a banda se manifestou na manhã deste domingo, lamentando o ocorrido.

“Estamos profundamente entristecidos e de coração partido ao saber do evento trágico da noite deste show”, escreveu o grupo. A mensagem também agradeceu o trabalho das equipes de emergência e dos funcionários do Madison Square Garden.

Leia Também:

HORA DA VERDADE

Colômbia escolhe entre candidato pró-Trump e herdeiro da esquerda
Colômbia escolhe entre candidato pró-Trump e herdeiro da esquerda imagem

DESSALINIZAÇÃO

De deserto a oásis: como países têm salvado pessoas com a água do mar
De deserto a oásis: como países têm salvado pessoas com a água do mar imagem

MUNDO

Membros do governo Trump chegam a Suíça para alinhar acordo com o Irã
Membros do governo Trump chegam a Suíça para alinhar acordo com o Irã imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

acidente Madison Square Garden Morte nova york

Relacionadas

Mais lidas