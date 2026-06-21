Homem morre após cair da arquibancada em show de banda famosa

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Um homem de 51 anos morreu após cair de uma das arquibancadas superiores do Madison Square Garden, em Nova York, durante um show da banda Goose, na noite deste sábado, 20.

De acordo com informações da NBC News, a polícia foi acionada por volta das 22h e encontrou a vítima inconsciente no local, com ferimentos graves decorrentes da queda. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital da região, mas não resistiu.

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A identidade do homem não foi divulgada. Nas redes sociais, a banda se manifestou na manhã deste domingo, lamentando o ocorrido.

“Estamos profundamente entristecidos e de coração partido ao saber do evento trágico da noite deste show”, escreveu o grupo. A mensagem também agradeceu o trabalho das equipes de emergência e dos funcionários do Madison Square Garden.