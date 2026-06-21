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Membros do governo Trump chegam a Suíça para alinhar acordo com o Irã

Acordo entre os países gira em torno de 14 pontos, como a reabertura do Estreito de Ormuz

Gustavo Nascimento
Por
Membros do governo do Paquistão recebem o vice-presidente dos Estados Unidos na Suíça
Membros do governo do Paquistão recebem o vice-presidente dos Estados Unidos na Suíça - Foto: Reprodução | Redes sociais

As negociações para um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã ganharam um novo desdobramento neste domingo, 21, quando o vice-presidente norte-americano, JD Vance, chegou à Suíça para debater pontos do tratado. Também estão presentes no país europeu Steve Witkoff, enviado especial dos EUA, e Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump.

A conversa também contará com a presença do primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, e do chefe das Forças Armadas do Paquistão, Asim Munir, além de mediadores do Catar.

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Na rede social X, o governo do Paquistão publicou uma foto ao lado JD Vance e outros líderes.

“O primeiro-ministro Muhammad Shehbaz Sharif e o chefe do Estado-Maior do Exército e das Forças de Defesa, marechal de campo Syed Asim Munir, reuniram-se com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e a delegação americana à margem das conversas técnicas EUA-Irã, como seguimento do memorando de entendimento de Islamabad, que decorrem em Burgenstock, na Suíça”, afimou o governo em legenda.

Memorando de entendimento

Na última quarta-feira, 17, o presidente Donald Trump, assinou oficialmente uma cópia do acordo entre os Estados Unidos e o Irã durante um jantar realizado no Palácio de Versalhes. O documento já está em vigor.

O chamado “Memorando de Entendimento de Islamabad entre os Estados Unidos da América e a República Islâmica do Irã” reúne 14 pontos e trata de temas centrais da relação bilateral, como a reabertura do Estreito de Ormuz, o futuro do programa nuclear iraniano, a retirada de restrições econômicas e o encerramento das hostilidades na região.

Pontos previstos pelo memorando

1. Fim das operações militares

Estados Unidos e Irã declaram o encerramento imediato e permanente das operações militares em todas as frentes e assumem o compromisso de não iniciar novas ações bélicas entre si.

2. Respeito à soberania

Os dois países comprometem-se a respeitar a integridade territorial e a não interferir nos assuntos internos um do outro.

3. Prazo para acordo definitivo

As partes terão até 60 dias, prorrogáveis por consentimento mútuo, para negociar o texto final do acordo.

4. Retirada do bloqueio naval

Washington iniciará a remoção do bloqueio naval e de outras restrições impostas ao Irã, com conclusão prevista em até 30 dias.

5. Reabertura do Estreito de Ormuz

O Irã deverá garantir a livre circulação de embarcações comerciais no Estreito de Ormuz e iniciar operações de desminagem da região.

6. Plano de reconstrução econômica

Os EUA e parceiros regionais se comprometem a desenvolver um plano de investimentos de, no mínimo, US$ 300 bilhões para a economia iraniana.

7. Fim gradual das sanções

Washington concorda em extinguir sanções econômicas e financeiras contra o Irã em um cronograma a ser definido no acordo final.

8. Compromissos nucleares

Teerã reafirma que não buscará armas nucleares e aceita discutir mecanismos para neutralizar seus estoques de material enriquecido sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

9. Manutenção do status quo

Caso não haja acordo definitivo, o Irã manterá o atual estágio de seu programa nuclear e os EUA não adotarão novas sanções nem ampliarão sua presença militar na região.

10. Exportação de petróleo

O Departamento do Tesouro norte-americano emitirá autorizações para exportação de petróleo iraniano e serviços relacionados.

11. Liberação de ativos congelados

Os Estados Unidos se comprometem a liberar fundos e ativos iranianos atualmente bloqueados por sanções.

12. Mecanismo de monitoramento

Será criado um sistema para fiscalizar a implementação do memorando e de um eventual acordo definitivo.

13. Início das negociações finais

As negociações sobre os demais pontos do acordo definitivo começarão após a implementação das medidas iniciais previstas no memorando.

14. Aval da ONU

O acordo definitivo deverá ser respaldado por uma resolução vinculante do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

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estados unidos Irã negociações

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