Donald Trump vai para cima e diz que não pensa em Lula: "Muito volátil"

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Em meio à tensão entre Estados Unidos e Brasil, o presidente americano, Donald Trump detonou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira, 19. O chefe da Casa Branca diz que "não poderia se importar menos" com o brasileiro.

"Não se trata de ser fã ou não ser fã. Para ser sincero, eu não penso nele. Realmente não penso nele. Não poderia me importar menos. Mas agora ele é um tipo diferente de pessoa. Muito volátil", disse o americano ao site norte-americano Axios.

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As declarações do líder americano ocorre após o governo norte-americano aplicar um novo tarifaço contra produtos brasileiros e classificar as facções PCC e do CV como grupos terroristas.

Trump x Lula: "Perigoso politicamente"

Antes, durante a cúpula do G7, na França, Trump chamou o Brasil de "perigoso politicamente" ao ser questionado sobre a sua relação com o presidente brasileiro.

"Tornou-se um país um pouco complicado, não é? Politicamente. Tem sido um pouco perigoso politicamente", afirmou Trump.