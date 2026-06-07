Terroristas ou franquia? PCC e CV superam McDonald's no Brasil

Classificadas como organizações terroristas estrangeiras pelos Estados Unidos desde a última sexta-feira, 5, o PCC e CV estão presentes em 25 estados e no Distrito Federal, à frente da gigante norte-americana do fast-food, o McDonald's.

A única exceção é o Rio Grande do Sul, que possui grupos criminosos próprios. Por outro lado, a rede de restaurante tem unidades em 23 estados e no Distrito Federal. Apenas Acre, Amapá e Roraima não têm restaurantes da companhia.

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Origens do PCC

O PCC, originado em São Paulo, foi fundado em 1993 dentro da Casa de Custódia de Taubaté, no interior do estado. A facção foi criada por detentos que alegavam combater abusos do sistema prisional e, em meio à repercussão do Massacre do Carandiru, o grupo se expandiu rapidamente e se tornou a maior organização criminosa do país.

Segundo o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, a facção reúne até 40.000 integrantes e movimenta aproximadamente R$ 6 bilhões por ano. Apesar da extensa atuação na maior parte do país, o PCC não tem presença no Rio de Janeiro.

Início do CV

O CV foi criado no Rio de Janeiro em 1970, dentro do presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande. A facção foi fundada a partir do convívio entre presos comuns e militantes dos grupos armados que combatiam o regime militar. Inicialmente chamada de Falange Vermelha, a organização adotava o lema “Paz, Justiça e Liberdade”.

A ascensão da facção coincidiu com a entrada do Brasil na rota internacional da cocaína, no fim dos anos 1970 e início dos anos 1980. O tráfico de drogas permitiu que a organização ampliasse sua presença nas favelas cariocas e consolidasse influência sobre comunidades inteiras. O grupo, mesmo com a força, não tem atuação no estado de São Paulo.

Movimentação bilionária

Já o McDonald's — fundado em 1940 nos EUA — chegou ao Brasil em 1979 e, atualmente, tem ao menos 1.020 restaurantes.

No 1º trimestre de 2026, a rede, aqui no país, teve lucro líquido de US$ 1,98 bilhão (ou R$ 10,24 bilhões), alta de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita somou US$ 6,52 bilhões (R$ 33,72 bilhões), crescimento de 9% na mesma base de comparação.

Loja do McDonald's - Foto: Kaká Souza

Inclusão em lista

A decisão de incluir PCC e CV na lista de organizações terroristas foi divulgada no último dia 28 de maio, logo depois de reunião do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca. O liberal disse que defendeu a medida para o mandatário norte-americano.

Na prática, a inclusão das organizações criminosas nesta lista permite que o governo norte-americano adote ações mais incisivas de fiscalização e repressão a pessoas e empresas que possam ter algum vínculo direto ou indireto com as facções criminosas.