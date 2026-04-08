Dólar chega a R$ 5,06 e atinge seu menor patamar em dois anos

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A moeda norte-americana foi desvalorizada - Foto: Ilustratativa | Freepik

O dólar operou em queda de 1,33% na manhã desta quarta-feira, 8, e chegou a R$ 5,06 na mínima do dia, sendo esse seu menor patamar em quase dois anos. No momento desta reportagem, a moeda esta na marca de R$ 5,09.

Um acordo temporário entre os Estados Unidos e o Irã ajudou a reduzir parte das tensões, passando a influenciar o comportamento dos preços no mercado internacional.

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Ibovespa registra alta

Já o principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, registrou alta de 1,95% aos 191.934 pontos. Na máxima, foi aos 193 mil pontos.

Preço do barril de petróleo recua

Investidores internacionais repercutem a decisão dos Estados Unidos e Irã em estabelecerem um cessar-fogo de duas semanas, isso permitiria a abertura do Estreito de Ormuz.

A suspensão temporária dos ataques teve reflexo imediato no mercado de petróleo, que registrou queda na noite de terça-feira, 7.

Pouco antes das 9h (horário de Brasília), o barril do Brent, referência global, recuava 15,31%, para US$ 92,54. Já o WTI, usado como referência nos EUA, caía 17,26%, para US$ 93,43.

Entenda o cessar-fogo

O acordo de paz temporária foi anunciado pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que atua como mediador do conflito.

As negociações entre os países estão previstas para ocorrer em Islamabad, capital paquistanesa.

Além da questão geopolítica, investidores também aguardam a ata da última reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA. O documento detalha as discussões que levaram à decisão de manter os juros no país.