Lauro de Freitas terá orientação gratuita para declaração do IR

Ação Declare Certo - Foto: Yuri Couto/Divulgação

Pessoas que ainda não declararam o Imposto de Renda poderão contar com orientação gratuita em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ação, intitulada “Declare Certo 2026”, acontece nos dias 11, 18 e 25 de abril, das 10h às 21h, no Parque Shopping Bahia.

No local, os interessados poderão contar com suporte para preenchimento e envio da declaração. Além disso, o serviço também inclui a Declaração Anual do Microempreendedor Individual (MEI).

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A iniciativa acontece em parceria com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da Unime, com o intuito de ampliar o acesso a um processo que tende a gerar dúvidas entre os contribuintes,

A proposta é facilitar o cumprimento das obrigações fiscais em um ambiente acessível, com suporte presencial e sem custo.

Serão contempladas pessoas físicas que tiveram rendimentos de até R$ 60 mil no ano-base de 2025.

“Ao trazer esse tipo de serviço para dentro do shopping, facilitamos o acesso e contribuímos para que mais pessoas consigam cumprir suas obrigações fiscais com segurança”, destacou o superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar.

O atendimento será feito por estudantes do curso de Ciências Contábeis, integrantes do NAF Unime, com acompanhamento de professores, garantindo orientação técnica durante todo o processo.

Mais de 80% dos baianos ainda não declararam o IR

Quase 400 mil baianos já entregaram a declaração do Imposto de Rendaentre o dia 23 de março, início do prazo, e esta segunda-feira, 6. Segundo a Receita Federal, o objetivo é receber 1.739.076 declarações na Bahia até o fim do prazo, no dia 29 de maio.

Para isso, mais de 80% da população do estado ainda precisa declarar. Das declarações feitas no estado, até o momento, 112.880 foram em Salvador, onde a previsão é de 564.569 até o fim do prazo.

O que acontece se a declaração não for entregue?

A Receita Federal destaca que quem não entregar a declaração, ou enviar após o prazo, terá que pagar multa por atraso.

Se houver imposto a pagar: a multa é de 1% por mês (ou parte do mês) de atraso, calculada sobre o valor do imposto, mesmo que ele já tenha sido pago. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo de 20% do imposto devido. Se não houver imposto a pagar, a multa é fixa de R$ 165,74.

Quem precisa declarar Imposto de Renda em 2026?

Em 2026, você é obrigado a declarar o Imposto de Renda se se encaixar em alguma das situações abaixo: