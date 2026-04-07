Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DINHEIRONO BOLSO

Governo Lula avalia uso do FGTS para quitar dívidas de famílias

Governo estuda também ampliar o acesso ao crédito

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

07/04/2026 - 17:31 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Fundo de garantia poderá ser usado para reduzir endividamento.
Fundo de garantia poderá ser usado para reduzir endividamento. -

O governo Lula avalia liberar o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para reduzir o endividamento e a inadimplência recordes das famílias. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 7, pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Segundo o ministro, a proposta está em discussão conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego, comandado por Luiz Marinho, que demonstra preocupação com possíveis impactos sobre o fundo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Estamos avaliando isso com o Ministério do Trabalho, que tem uma preocupação com a higidez do fundo de garantia. Ao se fazer uma análise, se a gente achar que for razoável a utilização para refinanciamento de algumas dívidas, isso vai ser admitido”, explicou Durigan.

Leia Também:

Governo Lula prepara plano para renegociar dívidas dos brasileiros
Minha Casa, Minha Vida: conselho do FGTS aprova maior teto de renda e financiamento
Revisão do FGTS: o que muda no seu bolso com decisão final do STF

Pacote

O plano em estudo pelo governo tem como foco, além de reduzir o endividamento das famílias, ampliar o acesso ao crédito. A proposta deve atender principalmente pessoas de baixa renda, trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas.

Entre as medidas analisadas está a concessão de garantia da União para renegociação de dívidas, o que pode facilitar a obtenção de melhores condições de pagamento, como juros mais baixos.

O programa também pode prever descontos de até 80% sobre o valor total das dívidas, além de incluir débitos como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acesso ao crédito endividamento FGTS

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fundo de garantia poderá ser usado para reduzir endividamento.
Play

“Nunca duvidei”, diz Geraldo Júnior após confirmação de vice

Fundo de garantia poderá ser usado para reduzir endividamento.
Play

Lula e Jerônimo vistoriam obras do VLT de Salvador e autorizam expansão do modal

Fundo de garantia poderá ser usado para reduzir endividamento.
Play

Flávio Bolsonaro não vai aceitar ficar sem palanque na Bahia, diz Wagner

Fundo de garantia poderá ser usado para reduzir endividamento.
Play

Eduardo Bolsonaro ignora restrição de Moraes e grava vídeo para o pai

x