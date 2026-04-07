Governo Lula avalia uso do FGTS para quitar dívidas de famílias

Fundo de garantia poderá ser usado para reduzir endividamento. - Foto: DIVULGAÇÃO / GOV

O governo Lula avalia liberar o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para reduzir o endividamento e a inadimplência recordes das famílias. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 7, pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Segundo o ministro, a proposta está em discussão conjunta com o Ministério do Trabalho e Emprego, comandado por Luiz Marinho, que demonstra preocupação com possíveis impactos sobre o fundo.

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“Estamos avaliando isso com o Ministério do Trabalho, que tem uma preocupação com a higidez do fundo de garantia. Ao se fazer uma análise, se a gente achar que for razoável a utilização para refinanciamento de algumas dívidas, isso vai ser admitido”, explicou Durigan.

Pacote

O plano em estudo pelo governo tem como foco, além de reduzir o endividamento das famílias, ampliar o acesso ao crédito. A proposta deve atender principalmente pessoas de baixa renda, trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs) e pequenas empresas.

Entre as medidas analisadas está a concessão de garantia da União para renegociação de dívidas, o que pode facilitar a obtenção de melhores condições de pagamento, como juros mais baixos.

O programa também pode prever descontos de até 80% sobre o valor total das dívidas, além de incluir débitos como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal.