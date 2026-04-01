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"NOVO DESENROLA"

Governo Lula prepara plano para renegociar dívidas dos brasileiros

Ministro da Fazenda afirmou que governo vai dividir custo de R$ 3 bilhões com estados para conter preços

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

01/04/2026 - 19:08 h | Atualizada em 01/04/2026 - 19:32

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Imagem ilustrativa da imagem Governo Lula prepara plano para renegociar dívidas dos brasileiros
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O governo federal deve publicar, nos próximos dias, uma Medida Provisória (MP) para formalizar um subsídio temporário ao óleo diesel e lançar um novo programa de renegociação de dívidas para as famílias brasileiras. O anúncio foi feito pelo ministro em exercício da Fazenda, Dario Durigan, em entrevista à jornalista Miriam Leitão da GloboNews.

Texto final aguarda apenas retorno do presidente Lula à Brasília
Texto final aguarda apenas retorno do presidente Lula à Brasília | Foto: Diogo Zacarias

Refinanciamento de dívidas

O governo finaliza os detalhes de um novo programa para socorrer famílias endividadas, com lançamento previsto para daqui a dez dias. O modelo busca aprimorar a experiência do Desenrola Brasil, lançado em julho de 2023.

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A estratégia envolve oferecer garantias governamentais para que os credores aceitem o perdão de até 80% do valor dos débitos. Para os 20% restantes, a Fazenda negocia com bancos e empresas de crédito a aplicação de taxas de juros reduzidas no parcelamento.

Sem isenção fiscal

Questionado sobre a possibilidade de transformar os saldos renegociados em benefícios tributários para os bancos — uma tese que circula no mercado financeiro para evitar o uso direto de recursos públicos —, Durigan rechaçou a ideia.

O ministro afirmou que não vê com simpatia a concessão de isenções de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para as instituições financeiras como contrapartida ao programa.

Acordo

O subsídio ao diesel foi desenhado para amortecer a volatilidade internacional causada pelo conflito no Oriente Médio. Entre abril e maio, o desconto será de R$ 1,20 por litro.

O custo total da operação é estimado em R$ 3 bilhões, que vão ser rateados igualmente entre a União e os governos estaduais. De acordo com Durigan, o texto final da MP aguarda apenas o retorno do presidente Lula à Brasília, previsto para a noite de amanhã, após agendas no Nordeste.

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Na última terça-feira, o Ministério da Fazenda confirmou que mais de 80% dos secretários estaduais de finanças já aderiram formalmente à proposta.

O impacto da guerra tem sido severo no setor de transportes. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio do diesel disparou 22,53% no último mês (entre 28 de fevereiro e 27 de março). No mesmo período, o preço da gasolina avançou 7,61%.

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Tags:

combustíveis governo federal medida provisória Novo Desenrola

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