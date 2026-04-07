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SALVADOR

Cesta básica em Salvador dispara 5,21% e registra maior alta em três anos

Alimentos sobem com impacto do clima e reduzem poder de compra

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

07/04/2026 - 16:10 h

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Preço da cesta básica chega a R$ 609,60 e pressiona orçamento em Salvador
Preço da cesta básica chega a R$ 609,60 e pressiona orçamento em Salvador -

A cesta básica de Salvador registrou alta de 5,21% em março de 2026, o maior aumento desde o início da série histórica atual, iniciada há três anos com 25 produtos. O conjunto de itens passou a custar R$ 609,60, após acréscimo de R$ 30,21 em relação ao mês anterior.

O levantamento, realizado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), considerou 3.358 cotações de preços em 92 estabelecimentos comerciais da capital baiana.

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Dos 25 produtos analisados, 14 apresentaram aumento. O destaque foi a batata inglesa, que disparou 79,15%, seguida por tomate (52,85%), cenoura (45,78%) e cebola (30,38%). Também registraram alta itens como feijão (9,75%), ovos (7,79%) e leite (6,13%).

Por outro lado, 11 produtos tiveram redução nos preços, entre eles maçã (-12,09%), açúcar cristal (-6,74%), café moído (-5,04%) e óleo de soja (-3,68%).

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Clima e oferta pressionam preços

Segundo o economista da SEI, Denilson Lima, fatores climáticos e sazonais explicam o avanço expressivo dos preços. “A persistência das chuvas nas regiões produtoras prejudicou a qualidade dos produtos e restringiu a oferta nacional, especialmente no caso da batata inglesa”, afirmou.

O especialista também destacou o impacto do fim de safras e da redução da oferta em produtos essenciais. O tomate, por exemplo, encareceu com o encerramento da safra de verão, enquanto a cenoura e a cebola foram afetadas por chuvas intensas e menor disponibilidade nos principais estados produtores.

Impacto no bolso do trabalhador

O peso maior no orçamento veio do chamado “almoço soteropolitano”, composto por itens como feijão, arroz, carnes, farinha, tomate e cebola, que subiu 10,42% e respondeu por 36,67% do valor total da cesta.

Já os alimentos típicos do café da manhã, como pão, leite, café e manteiga, tiveram leve queda de 1,32%, representando 32,97% do custo total.

Com a alta, o trabalhador de Salvador precisou dedicar 89 horas e 26 minutos de trabalho para adquirir a cesta básica. O valor compromete 40,66% do salário mínimo líquido, estimado em R$ 1.499,43 após desconto da contribuição previdenciária.

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