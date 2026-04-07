Supermercados que atuam na Bahia faturam R$ 218 bilhões; veja lista

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Movimentação de clientes em uma das lojas da rede Atacadão - Foto: Divulgação

O avanço dos atacarejos no Brasil passa diretamente pelas redes que também operam na Bahia — e os números mostram o tamanho desse movimento. Juntas, essas empresas somaram R$ 218 bilhões em faturamento em 2025, impulsionando um setor que já não é mais tendência, mas uma realidade consolidada no varejo alimentar.



Mesmo diante de juros elevados e do orçamento apertado das famílias, o modelo segue em expansão e batendo recordes.

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De acordo com o 5º Ranking da ABAAS, as 24 empresas associadas movimentaram R$ 360 bilhões no ano passado — cerca de 3% do PIB nacional e um crescimento de 11% em relação a 2024.

Além do peso financeiro, o setor também se destaca na geração de empregos, com 431 mil vagas diretas e uma rede de 2.189 lojas espalhadas por todo o país.

Bahia no radar: líderes também operam no estado

O topo da lista é dominado por gigantes que, além do faturamento bilionário, também marcam presença na Bahia — o que ajuda a explicar o avanço do varejo local.

Na liderança aparece o Atacadão, com impressionantes R$ 89,9 bilhões em receita.

Logo atrás vem o Assaí, que fechou o ano com R$ 84,7 bilhões.

Fechando o pódio está o Grupo Mateus, com R$ 43,6 bilhões — um nome que chama atenção pela forte presença regional, especialmente no Nordeste, incluindo operações que impactam diretamente o mercado baiano.

Os 10 maiores atacarejos do Brasil

O ranking nacional reforça o tamanho desse mercado e como ele se distribui entre grandes redes:

Atacadão (Grupo Carrefour): R$ 89,9 bilhões Assaí: R$ 84,7 bilhões Grupo Mateus: R$ 43,6 bilhões Irmãos Muffato: R$ 20,4 bilhões Grupo Pereira: R$ 17,5 bilhões Grupo Koch: R$ 12,9 bilhões Novo Mateus: R$ 12,5 bilhões Mart Minas e Dom Atacadista: R$ 12,5 bilhões Cencosud: R$ 10 bilhões Tenda Atacado: R$ 8 bilhões

Baianos também aparecem na lista



Mesmo com a liderança concentrada em grandes grupos nacionais, empresas com origem baiana também marcam presença no ranking da ABAAS.

22º - Atakarejo: R$ 5.232.874.797

R$ 5.232.874.797 77º - Rede Mix: R$ 1.094.052.649

R$ 1.094.052.649 80º - Hiperideal: R$ 1.042.423.758

Os dados mostram que, mesmo fora do topo, o varejo baiano segue ganhando musculatura e ampliando sua relevância no cenário nacional.