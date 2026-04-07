Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Supermercados que atuam na Bahia faturam R$ 218 bilhões; veja lista

Setor movimenta R$ 360 bilhões e cresce mesmo com crise

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

07/04/2026 - 15:30 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Movimentação de clientes em uma das lojas da rede Atacadão
Movimentação de clientes em uma das lojas da rede Atacadão -

O avanço dos atacarejos no Brasil passa diretamente pelas redes que também operam na Bahia — e os números mostram o tamanho desse movimento. Juntas, essas empresas somaram R$ 218 bilhões em faturamento em 2025, impulsionando um setor que já não é mais tendência, mas uma realidade consolidada no varejo alimentar.

Mesmo diante de juros elevados e do orçamento apertado das famílias, o modelo segue em expansão e batendo recordes.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o 5º Ranking da ABAAS, as 24 empresas associadas movimentaram R$ 360 bilhões no ano passado — cerca de 3% do PIB nacional e um crescimento de 11% em relação a 2024.

Além do peso financeiro, o setor também se destaca na geração de empregos, com 431 mil vagas diretas e uma rede de 2.189 lojas espalhadas por todo o país.

Bahia no radar: líderes também operam no estado

O topo da lista é dominado por gigantes que, além do faturamento bilionário, também marcam presença na Bahia — o que ajuda a explicar o avanço do varejo local.

Na liderança aparece o Atacadão, com impressionantes R$ 89,9 bilhões em receita.

Logo atrás vem o Assaí, que fechou o ano com R$ 84,7 bilhões.

Fechando o pódio está o Grupo Mateus, com R$ 43,6 bilhões — um nome que chama atenção pela forte presença regional, especialmente no Nordeste, incluindo operações que impactam diretamente o mercado baiano.

Os 10 maiores atacarejos do Brasil

O ranking nacional reforça o tamanho desse mercado e como ele se distribui entre grandes redes:

  1. Atacadão (Grupo Carrefour): R$ 89,9 bilhões
  2. Assaí: R$ 84,7 bilhões
  3. Grupo Mateus: R$ 43,6 bilhões
  4. Irmãos Muffato: R$ 20,4 bilhões
  5. Grupo Pereira: R$ 17,5 bilhões
  6. Grupo Koch: R$ 12,9 bilhões
  7. Novo Mateus: R$ 12,5 bilhões
  8. Mart Minas e Dom Atacadista: R$ 12,5 bilhões
  9. Cencosud: R$ 10 bilhões
  10. Tenda Atacado: R$ 8 bilhões

Leia Também:

Voar vai ficar mais caro? O que esperar das passagens áreas na Bahia
Imposto de Renda: mais de 80% dos baianos ainda não declararam
Entre a guerra e o subsídio: o desafio do governo para baixar o gás de cozinha
Trabalha de moto? Seu salário vai aumentar 30% com nova regra no Brasil

Baianos também aparecem na lista

Mesmo com a liderança concentrada em grandes grupos nacionais, empresas com origem baiana também marcam presença no ranking da ABAAS.

  • 22º - Atakarejo: R$ 5.232.874.797
  • 77º - Rede Mix: R$ 1.094.052.649
  • 80º - Hiperideal: R$ 1.042.423.758

Os dados mostram que, mesmo fora do topo, o varejo baiano segue ganhando musculatura e ampliando sua relevância no cenário nacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil economia rede de supermercados

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Movimentação de clientes em uma das lojas da rede Atacadão
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Movimentação de clientes em uma das lojas da rede Atacadão
Play

Deyvid Bacelar analisa impacto da guerra nos preços dos combustíveis na Bahia

Movimentação de clientes em uma das lojas da rede Atacadão
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Movimentação de clientes em uma das lojas da rede Atacadão
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

x