MUDANÇA
Fim da escala 6x1 pode encarecer supermercados em quase 6%, diz CNI
Redução da escala trabalhista de 44 para 40 horas pode influenciar a economia do Brasil
Por Franciely Gomes
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O debate em torno do fim da escala 6x1 continua trazendo novos posicionamentos. De acordo com um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a mudança pode impactar diretamente no valor dos produtos, os deixando até 6% mais caros.
Segundo a pesquisa, a redução da escala trabalhista de 44 para 40 horas deve influenciar diretamente na economia do Brasil. Há uma previsão de que o preço dos itens comprados em supermercados aumentem 5,7% e no setor de serviços os valores cresçam em 6,5 %.
“A projeção estima que as horas trabalhadas não serão integralmente recompostas, ao mesmo tempo em que o custo da hora trabalhada aumentará, gerando elevação de preços ao longo de toda a cadeia produtiva”, informou o presidente da CNI, Ricardo Alban, em entrevista ao SBT News.
Escassez de mão de obra
A CNI também aponta que o Brasil talvez não esteja preparado para uma mudança dessa magnitude, devido à escassez de mão de obra no setor empresarial e ao contexto atual de aumento da inflação, juntamente com a alta nos preços de petróleo e derivados.
“A discussão da escala é 6x1 é legítima e necessária, mas qualquer decisão dessa dimensão deve levar em conta a avaliação de impacto e seus efeitos econômicos. A produtividade no Brasil ainda está muito aquém de países semelhantes e há escassez de mão de obra. Por isso, ainda não é hora de reduzir a escala”, afirmou Alban.
“A consequência da elevação do custo do trabalho será o aumento generalizado dos preços da economia e afetará a vida de todos os brasileiros. As empresas não enfrentarão apenas o aumento do custo direto com mão de obra, mas os insumos também deverão ter seus preços reajustados, considerando que a redução do limite das horas trabalhadas afeta toda a cadeia produtiva”, completou ele.
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Compensação com produtividade
Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho reforçou no início do mês de março que a compensação para a redução de impactos na economia será através da produtividade dos trabalhadores.
Apesar da diminuição de mão de obra nos dias de folga dos funcionários, a diminuição da jornada fará com que os trabalhadores sejam mais produtivos, trazendo como consequência a redução do absenteísmo e do esgotamento da saúde mental, conforme o ministro.
“A compensação é por produtividade, não é por qualquer isenção de imposto ou coisa parecida”, disse ele, em entrevista concedida a jornalistas antes de entrar ao almoço oferecido pelo Sescon-SP.
“Ao melhorar o ambiente de trabalho, você melhora a produtividade. Essa produtividade costuma compensar o impacto do custo relacionado à diminuição da jornada sem redução de salário”, ampliou o ministro do Governo Lula.
Entretanto, outros especialistas ressaltam que nem todas as atividades têm espaço para expansão significativa de produtividade. Uma delas é o setor de serviços, que registrou um aumento lento da produtividade nas últimas décadas.
De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, a jornada média do brasileiro é de 38,4 horas.
“Ao longo desse tempo, de quase 40 anos, o Brasil teve um ganho de produtividade da ordem de 20%, enquanto nos Estados Unidos foi de 45%”, apontou.
Qual a previsão de impacto econômico com a redução da jornada de trabalho para 40 horas?A previsão é que os preços dos produtos possam aumentar em até 6%, com uma projeção de 5,7% para itens de supermercado e 6,5% para serviços.
Por que a escassez de mão de obra é uma preocupação na mudança da jornada?A escassez de mão de obra no Brasil pode dificultar a implementação da redução da jornada, afetando a produtividade e a economia como um todo.
Como a produtividade pode compensar os impactos da redução da jornada de trabalho?O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a expectativa é que uma jornada menor aumente a produtividade dos trabalhadores, reduzindo o absenteísmo e o esgotamento.
Quais setores da economia podem ser mais afetados pela redução da jornada de trabalho?O setor de serviços pode enfrentar desafios, pois a produtividade nessa área tem crescido lentamente em comparação a outras, o que pode complicar a compensação pelo impacto da jornada reduzida.
Qual é a jornada média de trabalho dos brasileiros atualmente?A jornada média do trabalhador brasileiro é de aproximadamente 38,4 horas semanais, o que ainda é considerado abaixo da produtividade dos trabalhadores em outros países como os Estados Unidos.
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