Fim da escala 6x1 pode encarecer supermercados em quase 6%, diz CNI

Os produtos podem sofrer com a inflação - Foto: Ilustrativa | Freepik

O debate em torno do fim da escala 6x1 continua trazendo novos posicionamentos. De acordo com um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a mudança pode impactar diretamente no valor dos produtos, os deixando até 6% mais caros.

Segundo a pesquisa, a redução da escala trabalhista de 44 para 40 horas deve influenciar diretamente na economia do Brasil. Há uma previsão de que o preço dos itens comprados em supermercados aumentem 5,7% e no setor de serviços os valores cresçam em 6,5 %.

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“A projeção estima que as horas trabalhadas não serão integralmente recompostas, ao mesmo tempo em que o custo da hora trabalhada aumentará, gerando elevação de preços ao longo de toda a cadeia produtiva”, informou o presidente da CNI, Ricardo Alban, em entrevista ao SBT News.

Escassez de mão de obra

A CNI também aponta que o Brasil talvez não esteja preparado para uma mudança dessa magnitude, devido à escassez de mão de obra no setor empresarial e ao contexto atual de aumento da inflação, juntamente com a alta nos preços de petróleo e derivados.

“A discussão da escala é 6x1 é legítima e necessária, mas qualquer decisão dessa dimensão deve levar em conta a avaliação de impacto e seus efeitos econômicos. A produtividade no Brasil ainda está muito aquém de países semelhantes e há escassez de mão de obra. Por isso, ainda não é hora de reduzir a escala”, afirmou Alban.

“A consequência da elevação do custo do trabalho será o aumento generalizado dos preços da economia e afetará a vida de todos os brasileiros. As empresas não enfrentarão apenas o aumento do custo direto com mão de obra, mas os insumos também deverão ter seus preços reajustados, considerando que a redução do limite das horas trabalhadas afeta toda a cadeia produtiva”, completou ele.

Compensação com produtividade

Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho reforçou no início do mês de março que a compensação para a redução de impactos na economia será através da produtividade dos trabalhadores.

Apesar da diminuição de mão de obra nos dias de folga dos funcionários, a diminuição da jornada fará com que os trabalhadores sejam mais produtivos, trazendo como consequência a redução do absenteísmo e do esgotamento da saúde mental, conforme o ministro.

“A compensação é por produtividade, não é por qualquer isenção de imposto ou coisa parecida”, disse ele, em entrevista concedida a jornalistas antes de entrar ao almoço oferecido pelo Sescon-SP.

“Ao melhorar o ambiente de trabalho, você melhora a produtividade. Essa produtividade costuma compensar o impacto do custo relacionado à diminuição da jornada sem redução de salário”, ampliou o ministro do Governo Lula.

Entretanto, outros especialistas ressaltam que nem todas as atividades têm espaço para expansão significativa de produtividade. Uma delas é o setor de serviços, que registrou um aumento lento da produtividade nas últimas décadas.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, a jornada média do brasileiro é de 38,4 horas.

“Ao longo desse tempo, de quase 40 anos, o Brasil teve um ganho de produtividade da ordem de 20%, enquanto nos Estados Unidos foi de 45%”, apontou.