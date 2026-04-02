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Reajustes devem ser superiores a 20%

PREPARA O BOLSO

Quer viajar? Passagens aéreas vão ficar mais caras em breve no Brasil

Alta no querosene de aviação, anunciada pela Petrobras, deve elevar custos das companhias

Reajustes devem ser superiores a 20% - Foto Freepik

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Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

02/04/2026 - 11:05 h

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Quem pretende viajar de avião deve se preparar para pagar mais caro pelas passagens nos próximos meses. O aumento no querosene de aviação, anunciado pela Petrobras, deve impactar diretamente os preços cobrados pelas companhias aéreas.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a professora e mestre em economia Daniela Cardoso Pinto explicou que o combustível é um dos principais custos da aviação, o que torna o repasse praticamente inevitável.

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“O impacto é praticamente de 100%, porque o querosene é a matéria-prima, o combustível utilizado pela aviação. Não é a única variável, mas é uma das principais, junto com logística, estrutura dos aviões e mão de obra”, afirmou.

Segundo a especialista, o aumento das passagens deve ocorrer de forma gradual, mas com expectativa de reajustes superiores a 20% em relação aos valores atuais.

“Não tem como segurar. Se as companhias não repassarem, vão incorporar o custo e reduzir o lucro, o que não deve acontecer”, explicou.

Quando as passagens devem aumentar?

Daniela avalia que o reajuste pode começar a ser sentido em pouco tempo, prazo estimado para o fim dos estoques de combustível já adquiridos pelas empresas aéreas.

"É coisa de no máximo um mês, até acabar o estoque que eles têm de diesel. Porque eles têm um estoque grande. Acabou, vão aumentar", explica.

Aeroporto Internacional de Salvador
Aeroporto Internacional de Salvador | Foto: SHIRLEY STOLZE

Impacto em outros modais

Além das viagens de avião, o impacto pode se estender para outros modais. A economista alerta que passageiros que optarem pelo transporte rodoviário também podem enfrentar aumento nos preços.

Isso porque, apesar do anúncio de subsídio ao diesel pelo governo, nem todas as distribuidoras aderiram à medida, e há pouca sinalização de redução do ICMS por parte dos estados.

“Quem for optar pelo rodoviário deve se antecipar, porque, se não houver adesão ao subsídio, o preço também vai subir”, disse.

A especialista ainda destaca que o cenário pode gerar efeitos mais amplos na economia, como inflação de custos e impacto nas decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic.

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Anúncio da Petrobras

A Petrobras anunciou reajuste médio de 55% no querosene de aviação (QAV), um dos principais custos das companhias aéreas.O preço do combustível é definido mensalmente e já havia subido 9% em março, após queda de 1% em fevereiro.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o QAV representa cerca de 30% dos custos das empresas do setor.

Impactos na guerra

O aumento ocorre em meio à alta do petróleo no mercado internacional, impulsionada pela guerra no Irã, iniciada no fim de fevereiro após ataques dos Estados Unidos e Israel. A tensão atinge regiões estratégicas como o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% da produção mundial.

Com esse cenário, o barril do tipo Brent ultrapassa os US$ 100, bem acima dos cerca de US$ 70 registrados antes do conflito, pressionando os custos da aviação global.

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Tags:

aviação passagem aérea Petrobras querosena

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