Keiko Fujimori fica perto de vencer eleição presidencial no Peru

A reta final das eleições presidenciais do Peru aponta para a vitória da candidata da direita, a conservadora Keiko Fujimori. Com 99,8% das urnas apuradas, ela abriu uma vantagem que já não pode mais ser revertida pelo adversário de esquerda, Roberto Sánchez.

Dados divulgados pelo Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) mostram que Keiko soma 50,11% dos votos válidos, contra 49,82% de Sánchez. A diferença é superior a 43 mil votos e faltam ser contabilizados um pouco mais de 39 mil, em 131 seções eleitorais.

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Os números apurados consolidam o favoritismo de keiko, que disputa a Presidência pela quarta vez. Apesar disso, o partido Fuerza Popular afirmou que esperará o fim da contagem oficial para declarar a vitória.

Nos últimos dias, Roberto Sánchez intensificou as contestações ao processo eleitoral. O partido do candidato solicitou ao Júri Nacional de Eleições a anulação dos votos registrados por peruanos que vivem no exterior, alegando supostas irregularidades na condução da votação. Ele acredita que a exclusão desses votos pode modificar o resultado final da eleição.

A estimativa é que no exterior tenham sido contabilizados cerca de 300 mil votos a favor de Keiko Fujimori. Embora Sánchez aponte para irregularidades, ele não apresentou provas públicas que comprovem as suspeitas.

A missão de observação da União Europeia avaliou que o segundo turno ocorreu de forma tranquila e organizada, apesar da polarização que marcou a campanha. A eleição colocou frente a frente a filha do ex-presidente Alberto Fujimori e o aliado político do ex-presidente Pedro Castilho - preso após tentar dissolver o Congresso em 2022.

Quem ganhar esse pleito, tomará posse no dia 28 de julho e governará o país peruano nos próximos cinco anos.