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HOME > COPA DO MUNDO

"ELE DISSE QUE ERA MEIO IMPOSSÍVEL"

Ancelotti duvidou, mas Vini Jr. cumpriu promessa na Copa; entenda

Autor de dois gols na vitória sobre a Escócia, atacante revelou que havia prometido ao treinador mar

Téo Mazzoni
Por
Vini Jr. brilhou com dois gols, incluindo de cabeça, e revelou uma promessa curiosa feita a Ancelotti antes da partida contra a Escócia
Vini Jr. brilhou com dois gols, incluindo de cabeça, e revelou uma promessa curiosa feita a Ancelotti antes da partida contra a Escócia - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Após balançar as redes duas vezes na vitória sobre a Escócia, nesta quarta-feira, 24, e entrar para a história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, Vinicius Junior revelou uma promessa inusitada feita ao técnico Carlo Ancelotti.

O camisa 7 do Brasil afirmou que havia prometido ao treinador italiano que marcaria um gol de cabeça. No entanto, segundo o atacante, o comandante disse que isso seria "meio impossível". Vini Jr. revelou ainda que, caso cumprisse a promessa, Ancelotti garantiu que lhe daria um presente.

Fico muito feliz com os gols. Hoje teve até um gol de cabeça, que eu tinha prometido para o Mister que faria. Ele disse que era meio impossível e que me daria um presente. Então vou esperar

Vini Jr. - atacante da Seleção Brasileira
Atacante revelou que havia prometido ao treinador marcar de cabeça e agora espera receber um presente
Atacante revelou que havia prometido ao treinador marcar de cabeça e agora espera receber um presente - Foto: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O atacante abriu o placar no início da partida, teve um gol anulado pouco depois e marcou seu segundo ainda antes do intervalo.

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Sobre as marcas alcançadas no jogo desta quarta-feira, Vinicius Jr. preferiu deixar os números em segundo plano e destacou o objetivo principal da Seleção na Copa do Mundo: a conquista do hexacampeonato. "Eu não estou preocupado com os números, mas sim em fazer o meu trabalho da melhor forma possível para ajudar a Seleção", afirmou.

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"O mais importante são as vitórias, a nossa evolução na competição e o desempenho nos jogos. Agora é seguir trabalhando e melhorar ainda mais para o próximo desafio, porque agora começa o mata-mata", completou o atacante brasileiro.

Com a classificação garantida na liderança do Grupo C, o Brasil agora aguarda a definição de seu adversário na fase de 16 avos de final. Japão, Suécia e Holanda aparecem como possíveis rivais da equipe comandada por Ancelotti no primeiro confronto eliminatório do Mundial.

A partida da Seleção Brasileira pelos 16 avos de final está marcada para a próxima segunda-feira, 29, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.

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Ancelotti brasil na copa copa do mundo seleção brasileira vini jr

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