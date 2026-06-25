"ELE DISSE QUE ERA MEIO IMPOSSÍVEL"
Ancelotti duvidou, mas Vini Jr. cumpriu promessa na Copa; entenda
Autor de dois gols na vitória sobre a Escócia, atacante revelou que havia prometido ao treinador mar
Após balançar as redes duas vezes na vitória sobre a Escócia, nesta quarta-feira, 24, e entrar para a história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, Vinicius Junior revelou uma promessa inusitada feita ao técnico Carlo Ancelotti.
O camisa 7 do Brasil afirmou que havia prometido ao treinador italiano que marcaria um gol de cabeça. No entanto, segundo o atacante, o comandante disse que isso seria "meio impossível". Vini Jr. revelou ainda que, caso cumprisse a promessa, Ancelotti garantiu que lhe daria um presente.
Fico muito feliz com os gols. Hoje teve até um gol de cabeça, que eu tinha prometido para o Mister que faria. Ele disse que era meio impossível e que me daria um presente. Então vou esperarVini Jr. - atacante da Seleção Brasileira
O atacante abriu o placar no início da partida, teve um gol anulado pouco depois e marcou seu segundo ainda antes do intervalo.
Sobre as marcas alcançadas no jogo desta quarta-feira, Vinicius Jr. preferiu deixar os números em segundo plano e destacou o objetivo principal da Seleção na Copa do Mundo: a conquista do hexacampeonato. "Eu não estou preocupado com os números, mas sim em fazer o meu trabalho da melhor forma possível para ajudar a Seleção", afirmou.
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"O mais importante são as vitórias, a nossa evolução na competição e o desempenho nos jogos. Agora é seguir trabalhando e melhorar ainda mais para o próximo desafio, porque agora começa o mata-mata", completou o atacante brasileiro.
Com a classificação garantida na liderança do Grupo C, o Brasil agora aguarda a definição de seu adversário na fase de 16 avos de final. Japão, Suécia e Holanda aparecem como possíveis rivais da equipe comandada por Ancelotti no primeiro confronto eliminatório do Mundial.
A partida da Seleção Brasileira pelos 16 avos de final está marcada para a próxima segunda-feira, 29, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.