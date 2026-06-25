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COPA A TARDE

Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir aos jogos desta quinta (25/06/2026)

Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques desta quinta, 25, na Copa do Mundo

Marina Branco
Por
Alemanha na Copa do Mundo
Alemanha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

A Copa do Mundo segue a todo vapor, e tem o Brasil na terceira rodada da fase de grupos nesta quinta-feira, 25, com Equador x Alemanha, Curaçau x Costa do Marfim, Japão x Suécia, Tunísia x Holanda, Turquia x Estados Unidos e Paraguai x Austrália sendo decididos ao longo do dia.

Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os seis jogos desta quinta-feira, 25, na Copa do Mundo.

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Equador x Alemanha (às 17h)

Grupo E: Equador x Alemanha - Nova York/Nova Jersey, nos EUA - 17h em Brasília e 16h no horário local

Alemanha na Copa do Mundo
Alemanha na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Equador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho e Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite e Alan Minda; Gonzalo Plata, John Yeboah e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

Alemanha: Baumann; Anton, Thiaw, Rüdiger e Raum; Goretzka, Stiller, Amiri, Beier e Leweling; Deniz Undav. Técnico: Julian Nagelsmann.

Desfalques

Equador: Sem desfalques

Alemanha: Nico Schlotterbeck (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo) e Nathaniel Brown (problema muscular no adutor)

Curaçau x Costa do Marfim (às 17h)

Grupo E: Curaçau x Costa do Marfim - Filadélfia, nos EUA - 17h em Brasília e 16h no horário local

Curaçau na Copa do Mundo
Curaçau na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • SporTV (televisão fechada)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Curaçau: Eloy Room; Shurandy Sambo, Armando Obispo, Riechedly Bazoer e Sherel Floranus; Godfried Roemeratoe, Livano Comenencia, Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Tahith Chong e Jearl Margaritha. Técnico: Dick Advocaat.

Costa do Marfim: Fofana; Konan, Singo, Agbadou e Doué; Diakité, Kessié e Fofana; Diomande, Diallo e Adingra. Técnico: Emerse Faé.

Desfalques

Curaçau: Sem desfalques

Costa do Marfim: Wilfried Singo (lesão muscular na coxa)

Japão x Suécia (às 20h)

Grupo F: Japão x Suécia - Dallas, nos EUA - 20h em Brasília e 18h no horário local

Japão na Copa do Mundo
Japão na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • SBT (televisão aberta)
  • SporTV (televisão fechada)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Japão: Zion Suzuki; Kou Itakura, Shogo Taniguchi e Tsuyoshi Watanabe; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano e Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Junya Ito e Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu

Suécia: Nordfeldt; Bernhardsson, Lagerbielke, Hien, Lindelöf e Gudmundsson; Karlström, Nygren e Ayari; Isak e Gyökeres. Técnico: Graham Potter.

Desfalques

Japão: Sem desfalques

Suécia: Sem desfalques

Tunísia x Holanda (às 20h)

Grupo F: Tunísia x Holanda - Kansas City, nos EUA - 20h em Brasília e 18h no horário local

Holanda na Copa do Mundo
Holanda na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Tunísia: Dahmen; Bronn, Talbi e Rekik; Valery, Skhiri, Ben Slimane, Mejbri, Elias Saad e Ali Abdi; Sebastian Tounekti. Técnico: Hervé Renard.

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecken, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, De Jong e Reijnders; Malen, Gakpo e Summerville. Técnico: Ronald Koeman.

Desfalques

Tunísia: Ali Abdi (lesão muscular na coxa), Montassar Talbi (lesão muscular na panturrilha) e Elias Achouri (suspenso por dois cartões amarelos)

Holanda: Frenkie de Jong (lesão no tornozelo), Micky van de Ven (lesão muscular na coxa) e Nathan Aké (suspenso por expulsão)

Turquia x Estados Unidos (às 23h)

Grupo D: Turquia x Estados Unidos - Los Angeles, nos EUA - 23h em Brasília e 19h no horário local

Estados Unidos na Copa do Mundo
Estados Unidos na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • SporTV (televisão fechada)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Turquia: Çakir; Muldur, Demiral, Bardakci e Kadioglu; Calhanoglu, Can Uzun, Kokçu e Arda Guler; Yilmaz e Yıldız. Técnico: Vincenzo Montella.

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Miles Robinson e Maximilian Arfsten; Luca de la Torre, Johnny Cardoso e Malik Tillman; Jack McGlynn, Diego Luna e Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.

Desfalques

Turquia: Sem desfalques

Estados Unidos: Cristian Roldan (estiramento muscular) e Tyler Adams (suspenso por dois cartões amarelos)

Paraguai x Austrália (às 23h)

Grupo D: Paraguai x Austrália - Santa Clara, nos EUA - 23h em Brasília e 19h no horário local

Austrália na Copa do Mundo
Austrália na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Paraguai: Orlando Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Júnior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Maurício e Galarza; Enciso e Pitta. Técnico: Gustavo Alfaro.

Austrália: Beach; Circati, Italiano, Bos, Souttar e Burgess; O'Neill e Okon-Engstler; Leckie, Touré e Velupillay. Técnico: Tony Popović.

Desfalques

Paraguai: Julio Enciso (contusão muscular na coxa)

Austrália: Sem desfalques

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