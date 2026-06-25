COPA A TARDE
Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir aos jogos desta quinta (25/06/2026)
Veja onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques desta quinta, 25, na Copa do Mundo
A Copa do Mundo segue a todo vapor, e tem o Brasil na terceira rodada da fase de grupos nesta quinta-feira, 25, com Equador x Alemanha, Curaçau x Costa do Marfim, Japão x Suécia, Tunísia x Holanda, Turquia x Estados Unidos e Paraguai x Austrália sendo decididos ao longo do dia.
Confira onde assistir os jogos, prováveis escalações e desfalques das seleções que entram em campo para os seis jogos desta quinta-feira, 25, na Copa do Mundo.
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Equador x Alemanha (às 17h)
Grupo E: Equador x Alemanha - Nova York/Nova Jersey, nos EUA - 17h em Brasília e 16h no horário local
Onde assistir
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Equador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho e Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite e Alan Minda; Gonzalo Plata, John Yeboah e Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.
Alemanha: Baumann; Anton, Thiaw, Rüdiger e Raum; Goretzka, Stiller, Amiri, Beier e Leweling; Deniz Undav. Técnico: Julian Nagelsmann.
Desfalques
Equador: Sem desfalques
Alemanha: Nico Schlotterbeck (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo) e Nathaniel Brown (problema muscular no adutor)
Curaçau x Costa do Marfim (às 17h)
Grupo E: Curaçau x Costa do Marfim - Filadélfia, nos EUA - 17h em Brasília e 16h no horário local
Onde assistir
- SporTV (televisão fechada)
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Curaçau: Eloy Room; Shurandy Sambo, Armando Obispo, Riechedly Bazoer e Sherel Floranus; Godfried Roemeratoe, Livano Comenencia, Leandro Bacuna e Juninho Bacuna; Tahith Chong e Jearl Margaritha. Técnico: Dick Advocaat.
Costa do Marfim: Fofana; Konan, Singo, Agbadou e Doué; Diakité, Kessié e Fofana; Diomande, Diallo e Adingra. Técnico: Emerse Faé.
Desfalques
Curaçau: Sem desfalques
Costa do Marfim: Wilfried Singo (lesão muscular na coxa)
Japão x Suécia (às 20h)
Grupo F: Japão x Suécia - Dallas, nos EUA - 20h em Brasília e 18h no horário local
Onde assistir
- Globo (televisão aberta)
- SBT (televisão aberta)
- SporTV (televisão fechada)
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Japão: Zion Suzuki; Kou Itakura, Shogo Taniguchi e Tsuyoshi Watanabe; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano e Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Junya Ito e Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu
Suécia: Nordfeldt; Bernhardsson, Lagerbielke, Hien, Lindelöf e Gudmundsson; Karlström, Nygren e Ayari; Isak e Gyökeres. Técnico: Graham Potter.
Desfalques
Japão: Sem desfalques
Suécia: Sem desfalques
Tunísia x Holanda (às 20h)
Grupo F: Tunísia x Holanda - Kansas City, nos EUA - 20h em Brasília e 18h no horário local
Onde assistir
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Tunísia: Dahmen; Bronn, Talbi e Rekik; Valery, Skhiri, Ben Slimane, Mejbri, Elias Saad e Ali Abdi; Sebastian Tounekti. Técnico: Hervé Renard.
Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecken, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, De Jong e Reijnders; Malen, Gakpo e Summerville. Técnico: Ronald Koeman.
Desfalques
Tunísia: Ali Abdi (lesão muscular na coxa), Montassar Talbi (lesão muscular na panturrilha) e Elias Achouri (suspenso por dois cartões amarelos)
Holanda: Frenkie de Jong (lesão no tornozelo), Micky van de Ven (lesão muscular na coxa) e Nathan Aké (suspenso por expulsão)
Turquia x Estados Unidos (às 23h)
Grupo D: Turquia x Estados Unidos - Los Angeles, nos EUA - 23h em Brasília e 19h no horário local
Onde assistir
- Globo (televisão aberta)
- SporTV (televisão fechada)
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Turquia: Çakir; Muldur, Demiral, Bardakci e Kadioglu; Calhanoglu, Can Uzun, Kokçu e Arda Guler; Yilmaz e Yıldız. Técnico: Vincenzo Montella.
Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Miles Robinson e Maximilian Arfsten; Luca de la Torre, Johnny Cardoso e Malik Tillman; Jack McGlynn, Diego Luna e Folarin Balogun. Técnico: Mauricio Pochettino.
Desfalques
Turquia: Sem desfalques
Estados Unidos: Cristian Roldan (estiramento muscular) e Tyler Adams (suspenso por dois cartões amarelos)
Paraguai x Austrália (às 23h)
Grupo D: Paraguai x Austrália - Santa Clara, nos EUA - 23h em Brasília e 19h no horário local
Onde assistir
- Cazé TV (Youtube)
Prováveis escalações
Paraguai: Orlando Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Júnior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Maurício e Galarza; Enciso e Pitta. Técnico: Gustavo Alfaro.
Austrália: Beach; Circati, Italiano, Bos, Souttar e Burgess; O'Neill e Okon-Engstler; Leckie, Touré e Velupillay. Técnico: Tony Popović.
Desfalques
Paraguai: Julio Enciso (contusão muscular na coxa)
Austrália: Sem desfalques