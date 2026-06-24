Colômbia vence RD Congo, assume liderança e se aproxima do mata-mata

Em 2022, a Colômbia nem mesmo esteve na Copa do Mundo. Em 2026, no entanto, o país já está quase garantido no mata-mata da competição. Os colombianos deram um passo importante rumo aos 16 avos a madrugada desta quarta-feira, 24, quando venceram a República Democrática do Congo por 1 a 0 em Guadalajara, no México, chegaram aos seis pontos e assumiram a liderança isolada do Grupo K.

A Vitória, no entanto, não foi fácil. Depois de estrear com vitória sobre o Uzbequistão, a equipe comandada por Néstor Lorenzo entrou em campo sabendo que mais três pontos deixariam a classificação bem encaminhada.

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Do outro lado, a RD Congo voltou a mostrar organização e resistência, como já havia feito na rodada anterior, quando surpreendeu Portugal e deixou os portugueses no empate. Durante a partida, porém, a Colômbia teve mais posse de bola, buscou controlar o jogo e apostou nas jogadas pelos lados do campo, levando a melhor no final.

O jogo

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio e por poucas chances claras. A Colômbia tentou acelerar com Luis Díaz e Jhon Arias pelos lados, enquanto James Rodríguez buscava organizar a criação por dentro.

A RD Congo se fechou bem, dificultou a circulação colombiana e tentou sair em velocidade quando recuperava a bola. A estratégia segurou o placar até o intervalo e manteve o jogo aberto para o segundo tempo.

Apesar do domínio territorial colombiano, a seleção sul-americana encontrou dificuldades para transformar posse de bola em oportunidades reais, e a defesa congolesa conseguiu neutralizar boa parte das investidas e obrigou a Colômbia a insistir até a etapa final.

Daniel Muñoz decide

A pressão colombiana aumentou depois do intervalo, quando a equipe passou a empurrar a RD Congo para o campo defensivo e encontrou o gol aos 30 minutos do segundo tempo.

Depois de jogada trabalhada pelo lado esquerdo, a bola chegou à área, e Daniel Muñoz apareceu para finalizar e marcar o único gol da partida, colocando a Colômbia em vantagem em um jogo até então travado.

O gol deu tranquilidade momentânea aos sul-americanos, mas não encerrou o confronto. Em desvantagem, a RD Congo passou a se lançar mais ao ataque e buscou pressionar nos minutos finais.

Colômbia e RD Congo - Foto: Reprodução I Instagram

Vargas garante vitória

A melhor chance congolesa veio aos 41 minutos do segundo tempo. Wissa finalizou da entrada da área e obrigou Camilo Vargas a fazer uma grande defesa para manter a vantagem colombiana.

Com o resultado, a Colômbia chegou aos seis pontos em duas rodadas e ficou muito próxima da classificação para os 16 avos de final da Copa do Mundo. A seleção depende da rodada final para confirmar a posição na chave, mas construiu uma situação confortável.

RD Congo ainda sonha

A derrota deixou a República Democrática do Congo com apenas um ponto no Grupo K. A seleção africana ainda tem chance de classificação, mas precisará vencer o Uzbequistão na última rodada para seguir viva na competição.

Mesmo sem pontuar contra a Colômbia, a equipe de Sébastien Desabre voltou a competir em bom nível e mostrou força defensiva, provando que a RD Congo que soube segurar Portugal merece, sem dúvidas, uma vaga nos 16 avos de final.

Ficha técnica

Colômbia 1 x 0 República Democrática do Congo - 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Colômbia: Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí e Mojica; Lerma e Puerta; Jhon Arias (Richard Ríos), James Rodríguez (Quintero) e Luis Díaz; Luis Suárez (Córdoba). Técnico: Néstor Lorenzo.

República Democrática do Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi e Masuaku (Joris Kayembe); Mukau (Sadiki), Moutoussamy e Edo Kayembe (Pickel); Bakambu (Banza) e Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

Gols: Daniel Muñoz, aos 30 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Lucumí, Lerma (Colômbia) Pickel e Banza (RD Congo)

Arbitragem