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TRASMISSÃO

Cazé TV terá exclusividade em jogos da Copa do Mundo; veja divisão

Campeonato chegou à terceira rodada da fase de grupos

Agatha Victoria Reis
Por
Copa do Mundo
Copa do Mundo - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Copa do Mundo chegou à terceira rodada da fase de grupos nesta quarta-feira, 24, com partidas decisivas que definirão as vagas para a próxima fase do campeonato. Nesta etapa, a Cazé TV terá exclusividade nas transmissões de seleções como Argentina, Portugal e Marrocos.

Para a próxima fase, apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançam, o que torna os confrontos da última rodada importantes para definir os classificados e os eliminados.

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A Cazé TV possui direitos digitais de todos os 104 jogos da Copa do Mundo e exibirá parte das partidas com exclusividade. Enquanto na TV aberta, Globo e SBT compartilham as transmissões, com 52 jogos para a primeira e 32 para a segunda.

Confira onde assistir os jogos da Copa do Mundo

Quarta-feira, 24

  • 16h | Suíça x Canadá - CazéTV, disponível também no Disney+
  • 16h | Bósnia x Catar - CazéTV, disponível também no Disney+
  • 19h | Escócia x Brasil - TV Globo, sportv, ge tv, SBT e Cazé TV (disponível também no Disney+)
  • 19h | Marrocos x Haiti - CazéTV, disponível também no Disney+
  • 22h | República Tcheca x México - TV Globo, sportv e Cazé TV (disponível também no Disney+)
  • 22h | África do Sul x Coreia do Sul - CazéTV, disponível também no Disney+
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