James Rodríguez iguala recorde de Ríncon e Valderrama em Copas

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Ao entrar em campo contra a República Democrática do Congo, nesta terça-feira, 23, James Rodríguez se tornou um dos jogadores colombianos com mais partidas na história das Copas do Mundo. O camisa 10 chegou a dez aparições no torneio e igualou Carlos Valderrama e Freddy Rincón.

Valderrama e Rincón alcançaram a marca ao disputar as Copas de 1990, 1994 e 1998. James, por sua vez, chegou à terceira edição de sua carreira agora em 2026, depois de participar dos Mundiais de 2014, no Brasil, e de 2018, na Rússia.

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Em 2014, no Brasil, o meio-campista disputou cinco partidas e conduziu a Colômbia às quartas de final. Naquela campanha, ele marcou seis gols e terminou como artilheiro da competição. Em 2018, na Rússia, ele entrou em campo três vezes, mas sofreu com problemas físicos e não participou da eliminação para a Inglaterra nas oitavas.

James chegou a 2026 com oito jogos em Copas e completou o nono na vitória por 3 a 1 sobre o Uzbequistão, na estreia colombiana.

Caso entre em campo contra Portugal, na última rodada da fase de grupos do torneio, o capitão de 34 anos vai assumir o recorde isoladamente durante esta Copa.