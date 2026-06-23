COPA DO MUNDO
Croácia supera o Panamá e vence a primeira na Copa do Mundo de 2026
Seleção croata estreou no torneio com uma derrota por 4 a 2 para a Inglaterra
Após estrear com uma derrota por 4 a 2 diante da Inglaterra, a Croácia conseguiu se recuperar e venceu o Panamá por 1 a 0 nesta terça-feira, 23, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O resultado mantém a equipe viva na briga por uma classificação para o mata-mata da competição.
O único gol da partida foi marcado por Budimir aos 8 minutos do segundo tempo.
Agora a Croácia tem três pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo L, atrás de Inglaterra e Gana, que estão empatados com quatro pontos.
O Panamá, por sua vez, tem duas derrotas em dois jogos e está eliminado do torneio. Estreante em 2018, o Panamá foi derrotado em todas as suas cinco partidas no torneio, sendo três delas na Rússia e duas agora em 2026.
O jogo
O primeiro tempo da partida foi marcado por muita cautela entre as equipes e poucas movimentações ofensivas, o que fez com que os dois times somados tivessem apenas três finalizações. Por conta disso, o técnico croata, Zlatko Dalic, optou por duas mudanças no intervalo para deixar o time mais ofensivo na segunda etapa:
- saída de Gvardiol, um defensor, para a entrada de Kramaric, que pode jogar tanto no meio quanto no ataque.
- substituição de Musa por Budimir, um atacante com maior presença de área.
E foi justamente nessa mudança de característica no ataque que a Croácia chegou ao seu gol. Em uma jogada bem trabalhada, a equipe croata conseguiu acionar Stanisic pelo lado direito, que cruzou na área para encontrar Budimir livre para completar para o gol, abrindo o placar aos 9 minutos do segundo tempo.
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Depois disso, a Croácia teve a chance de ampliar o placar em um contra-ataque fulminante, mas Marco Pasalic desperdiçou a oportunidade quando esteve de frente para o goleiro Mosquera.
A partir daí, coube à Croácia administrar o resultado, enquanto o Panamá tentava reagir e buscar o empate, mas sem sucesso.
Ficha Técnica
Panamá x Croácia - 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
Panamá: Mosquera; Murillo, Córdoba, Jiovany Ramos (Waterman), Andrés Andrade e Blackman (Davis); Cristian Martínez, Harvey, Bárcenas (Tomáz Rodríguez) e Puma Rodríguez e José Fajardo (Londoño). Técnico: Thomas Christiansen.
Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongračić e Gvardiol (Kramaric); Kovacic (Petar Sučić), Modric (Mario Pašalić), Marco Pašalić (Luka Sučić), Baturina e Perisic; Musa (Budimir). Técnico: Zlatko Dalic.
Gols: Ante Budimir aos 8 minutos do segundo tempo.
Cartões amarelos: Bárcenas (Panamá) e Petar Sučić (Croácia)
Arbitragem
- Árbitro: Pierre Atcho (Gabão)
- Assistente 1: Boris Ditsoga (Gabão)
- Assistente 2: Amos Abeigne (Gabão)
- Quarto árbitro: Khalid Alturais (Arábia Saudita)
- VAR: Nicolas Gallo (Colômbia)