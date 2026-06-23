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COPA DO MUNDO

Croácia supera o Panamá e vence a primeira na Copa do Mundo de 2026

Seleção croata estreou no torneio com uma derrota por 4 a 2 para a Inglaterra

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Jogadores da Croácia comemoram gol da vitória sobre o Panamá, marcado por Budimir
Jogadores da Croácia comemoram gol da vitória sobre o Panamá, marcado por Budimir - Foto: Cole Burston | AFP

Após estrear com uma derrota por 4 a 2 diante da Inglaterra, a Croácia conseguiu se recuperar e venceu o Panamá por 1 a 0 nesta terça-feira, 23, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O resultado mantém a equipe viva na briga por uma classificação para o mata-mata da competição.

O único gol da partida foi marcado por Budimir aos 8 minutos do segundo tempo.

Agora a Croácia tem três pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo L, atrás de Inglaterra e Gana, que estão empatados com quatro pontos.

O Panamá, por sua vez, tem duas derrotas em dois jogos e está eliminado do torneio. Estreante em 2018, o Panamá foi derrotado em todas as suas cinco partidas no torneio, sendo três delas na Rússia e duas agora em 2026.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi marcado por muita cautela entre as equipes e poucas movimentações ofensivas, o que fez com que os dois times somados tivessem apenas três finalizações. Por conta disso, o técnico croata, Zlatko Dalic, optou por duas mudanças no intervalo para deixar o time mais ofensivo na segunda etapa:

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  • saída de Gvardiol, um defensor, para a entrada de Kramaric, que pode jogar tanto no meio quanto no ataque.
  • substituição de Musa por Budimir, um atacante com maior presença de área.

E foi justamente nessa mudança de característica no ataque que a Croácia chegou ao seu gol. Em uma jogada bem trabalhada, a equipe croata conseguiu acionar Stanisic pelo lado direito, que cruzou na área para encontrar Budimir livre para completar para o gol, abrindo o placar aos 9 minutos do segundo tempo.

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Depois disso, a Croácia teve a chance de ampliar o placar em um contra-ataque fulminante, mas Marco Pasalic desperdiçou a oportunidade quando esteve de frente para o goleiro Mosquera.

A partir daí, coube à Croácia administrar o resultado, enquanto o Panamá tentava reagir e buscar o empate, mas sem sucesso.

Ficha Técnica

Panamá x Croácia - 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Panamá: Mosquera; Murillo, Córdoba, Jiovany Ramos (Waterman), Andrés Andrade e Blackman (Davis); Cristian Martínez, Harvey, Bárcenas (Tomáz Rodríguez) e Puma Rodríguez e José Fajardo (Londoño). Técnico: Thomas Christiansen.

Croácia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongračić e Gvardiol (Kramaric); Kovacic (Petar Sučić), Modric (Mario Pašalić), Marco Pašalić (Luka Sučić), Baturina e Perisic; Musa (Budimir). Técnico: Zlatko Dalic.

Gols: Ante Budimir aos 8 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Bárcenas (Panamá) e Petar Sučić (Croácia)

Arbitragem

  • Árbitro: Pierre Atcho (Gabão)
  • Assistente 1: Boris Ditsoga (Gabão)
  • Assistente 2: Amos Abeigne (Gabão)
  • Quarto árbitro: Khalid Alturais (Arábia Saudita)
  • VAR: Nicolas Gallo (Colômbia)
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copa do mundo Croácia Futebol

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