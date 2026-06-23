Raphinha fala pela primeira vez após lesão que pode tirá-lo da Copa

A torcida da Seleção Brasileira está se preparando para a partida contra a Escócia, mas já sentindo a falta de Raphinha, uma das referências do ataque brasileiro que se lesionou na última partida, no 3 a 0 contra o Haiti, e agora desfalca a Canarinha na Copa do Mundo.

Na véspera da partida, Raphinha se pronunciou pela primeira vez sobre a lesão muscular na coxa direita, afirmando que segue firme na recuperação e prometendo fazer tudo ao seu alcance para voltar a jogar o quanto antes.

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O camisa 11 sentiu dores na arrancada que originou o segundo gol do Brasil, pediu substituição imediatamente e foi substituído por Rayan aos 38 minutos. Visivelmente incomodado, deixou o gramado e passou a ser acompanhado pelo departamento médico da Seleção.

Na mensagem publicada, Raphinha usou uma foto que, segundo ele, remete ao início do sonho de vestir a camisa do Brasil. O atacante reforçou a ligação emocional com a Seleção e disse que mantém a mesma vontade de representar o país.

"Escolhi essa foto primeiro porque ela me lembra de onde tudo começou. O menino que sonhava em vestir a camisa da Seleção Brasileira continua aqui. Com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o nosso país", escreveu.

"Sigo firme"

Sem previsão de retorno, Raphinha afirmou que continuará trabalhando para se recuperar e voltar a ficar à disposição de Carlo Ancelotti ainda durante o Mundial.

"Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da Seleção Brasileira. Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível", publicou.

Na sequência, o jogador reforçou que deseja estar com o grupo na continuidade da Copa: "Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme".

Lesão foi confirmada após exames

A lesão muscular de Raphinha foi confirmada no último sábado, depois da realização de exames. Em nota, a CBF informou apenas o diagnóstico do problema na coxa direita, mas não divulgou uma previsão oficial de retorno.

No entanto, a intenção da comissão técnica é tentar contar com o atacante a partir de uma eventual partida de oitavas de final, daqui a aproximadamente dez dias, caso o Brasil avance na competição.

Quarta lesão na mesma região

A previsibilidade é um pouco mais possível porque já é possível saber como o corpo de Raphinha reage a esse tipo de lesão, já que é a quarta vez que o jogador se lesiona na região posterior da coxa só no último ano.

Na temporada pelo Barcelona, o jogador já havia ficado mais de três meses afastado dos gramados e perdido 23 partidas. Agora, a nova lesão acontece justamente durante a Copa do Mundo, em um momento em que o atacante era uma das peças importantes do setor ofensivo brasileiro.

Brasil não pode chamar substituto

Mesmo com a lesão confirmada, o Brasil não poderá convocar outro jogador para o lugar de Raphinha. Pelo regulamento da Fifa, mudanças na lista de inscritos só poderiam ser feitas até 24 horas antes da estreia da Seleção na Copa do Mundo, em caso de lesão grave ou doença.

Endrick pelo Brasil - Foto: JEWEL SAMAD/AFP

Depois desse prazo, as equipes precisam seguir com os 26 jogadores enviados à entidade antes do início da competição. Portanto, caso Raphinha não consiga se recuperar a tempo de voltar a atuar no Mundial, Ancelotti terá que trabalhar apenas com os nomes que já estão com a delegação nos Estados Unidos.

Para a ponta direita, as principais opções são Rayan, Endrick e Luiz Henrique. Rayan foi justamente o jogador escolhido para substituir Raphinha ainda no primeiro tempo contra o Haiti.