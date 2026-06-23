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Egito é impedido de entrar em cidade dos EUA após vitória na Copa

Delegação egípcia teve pedido negado e precisou retornar à base em Spokane

Redação
Por Redação
A delegação do Egito foi impedida de entrar em Seattle e precisou retornar à base em Spokane antes do duelo contra o Irã na Copa do Mundo.
A delegação do Egito foi impedida de entrar em Seattle e precisou retornar à base em Spokane antes do duelo contra o Irã na Copa do Mundo. - Foto: Reprodução / Fifa

Depois de derrotar a Nova Zelândia e conquistar sua primeira vitória em Copas do Mundo, o Egito enfrentou um contratempo fora de campo. A seleção planejava seguir de Vancouver, no Canadá, para Seattle, nos Estados Unidos, onde disputará sua próxima partida, mas foi impedida de permanecer na cidade norte-americana e precisou retornar à sua base em Spokane.

Em comunicado divulgado pela Federação Egípcia de Futebol ao jornal inglês The Sun, o técnico Hossam Hassan explicou que a intenção era viajar diretamente para Seattle para reduzir o desgaste físico dos jogadores no torneio. A cidade receberá a partida da equipe contra o Irã, que acontece na madrugada de sexta-feira, 26, para sábado, 27, à 0h.

A base da seleção em Spokane fica a cerca de 450 quilômetros do local. Com o pedido negado pelas autoridades de segurança locais, a delegação egípcia foi obrigada a retornar à sua concentração.

As autoridades de segurança recusaram o pedido da equipe para permanecer na cidade de Seattle, conforme planejado após a partida contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo. O time queria viajar diretamente para Seattle para evitar o desgaste dos jogadores com tantas viagens antes da partida contra o Irã, em 26 de junho. Porém, após a decisão das autoridades, a delegação voltará para Spokane”, explicou Hassan.

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A vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, com gols de Zico, Salah e Trezeguet, foi histórica para o Egito, que conquistou seu primeiro resultado positivo em Copas após 92 anos desde sua estreia. Principal referência da seleção, Salah liderou as comemorações com danças no vestiário e pelas ruas de Vancouver, ao lado dos torcedores.

Com quatro pontos, o Egito é a única equipe com vitória no Grupo G e lidera a chave. Bélgica e Irã aparecem na sequência, com dois pontos cada. Um empate contra o Irã garantirá uma classificação histórica para o Egito no mata-mata e pode até assegurar a primeira colocação do grupo.

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