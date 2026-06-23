Haaland desdenha de jogo contra França de Mbappé: “Não me importo”

Vivendo sua primeira Copa do Mundo, Erling Haaland surpreendeu ao afirmar, nesta segunda-feira, 22, após a vitória da Noruega sobre o Senegal, que garantiu a seleção escandinava nos 16-avos de final do Mundial, que “não liga” para o jogo contra a França, válido pela 3ª rodada do Grupo I.



Apesar de valer a liderança da chave e, em tese, um caminho mais “fácil” no mata-mata da Copa do Mundo, Haaland não tem presença garantida no duelo da próxima sexta-feira, 26, às 16h, após o técnico Ståle Solbakken afirmar que deve poupar atletas já pensando na próxima fase. Ainda assim, o artilheiro parece não estar preocupado com a possível ausência em campo.

Isso porque, segundo o camisa 9 norueguês, a França provavelmente vencerá a Noruega no duelo que vale o primeiro lugar do Grupo I e, além disso, também deverá conquistar a Copa do Mundo.

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Honestamente, eu não me importo muito. Eles provavelmente vão ganhar de nós e vencer o campeonato Erling Haaland - craque da Noruega



Mesmo com o discurso de aparente desinteresse pelo confronto, o atacante norueguês segue na briga pela artilharia do Mundial, disputando gol a gol com Mbappé, da França, que também soma quatro gols. Ambos estão atrás apenas de Messi, que tem cinco.

“Acho que marcar gols é a minha especialidade. Eu sou apenas muito bom em marcar gols, e também tenho bastante sorte. Não sei o que estou fazendo, mas é assim que as coisas são. Depende do que você quer dizer com isso [se é a Copa do Haaland]. Se classificar pela primeira vez em 28 anos e passar da fase de grupos, sim, eu diria que sim. Ganhar a Copa do Mundo, absolutamente não. Acho que precisamos ser realistas aqui e vamos ficar felizes, cada norueguês no planeta Haaland”, afirmou o atacante norueguês.



A Noruega encerra a terceira rodada em uma espécie de “final” contra a França, na sexta-feira, às 16h, em Nova Jersey, em duelo direto pela liderança do Grupo I. Mbappé e companhia têm a vantagem do empate para garantir a primeira posição.

Como ficou o Grupo I