Presidente da CBF veta uniforme vermelho no último jogo do Brasil

A Seleção Brasileira terá uma alteração de última hora em seu uniforme para o confronto diante da Escócia, marcado para esta quarta-feira, às 19h, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Diferentemente do que havia sido divulgado inicialmente pela Fifa, os goleiros brasileiros não entrarão em campo com uniforme vermelho.



Alisson, Ederson e Weverton utilizarão um conjunto na cor verde, composto por camisa, calção e meiões. A mudança foi autorizada pela entidade máxima do futebol após solicitação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



De acordo com informações do ge, o pedido partiu do presidente da CBF, Samir Xaud. Como havia outra opção de uniforme disponível e não existia risco de conflito com as cores adotadas pela Escócia, a Fifa deu sinal verde para a substituição do kit.



A posição do dirigente em relação à utilização da cor vermelha já havia sido demonstrada anteriormente. Em 2025, Samir Xaud se manifestou contra a adoção de um segundo uniforme vermelho para a Seleção Brasileira, desenvolvido em parceria com a marca Jordan.



"Foi um assunto delicado. Vou fazer até um parêntese. Muita gente levou para o lado político. Eu levei para o lado do Brasil, das cores da bandeira do Brasil. Azul, amarelo, verde e branco são cores das nossas bandeiras e são as cores que têm que ser seguidas. Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política. Realmente estava em produção. Fiz uma reunião urgente com a Nike, pedi que parasse a produção", afirmou o dirigente, no ano passado.



A definição dos uniformes utilizados durante a Copa do Mundo é realizada pela Fifa com base em informações previamente enviadas pelas seleções participantes. Ainda assim, ajustes podem ser feitos durante as reuniões de coordenação que antecedem cada partida.



Embora o kit vermelho tenha sido descartado para o duelo diante dos escoceses, a cor já foi utilizada pelos goleiros do Brasil em outras ocasiões, incluindo partidas disputadas nos anos de 2013 e 2014.



Para o confronto que encerra a participação brasileira na fase de grupos, os jogadores de linha atuarão com o tradicional uniforme amarelo, complementado por calções e meiões brancos.