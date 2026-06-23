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Copa do Mundo: horários, escalações e onde assistir os jogos desta terça (23/06/2026)

Veja onde assistir aos jogos, prováveis escalações e desfalques desta terça, 23, na Copa do Mundo

Marina Branco
Por
Inglaterra na Copa do Mundo
Inglaterra na Copa do Mundo - Foto: FIFA

A Copa do Mundo segue a todo vapor, com os últimos jogos da segunda rodada da fase de grupos nesta terça-feira, 23, Jordânia x Argélia, Portugal x Uzbequistão, Inglaterra x Gana, Panamá x Croácia e Colômbia x República Democrática do Congo, sendo decididos ao longo do dia.

Confira onde assistir aos jogos, as prováveis escalações e os desfalques das seleções que entram em campo para os quatro jogos na Copa do Mundo.

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Jordânia x Argélia (às 0h)

Grupo J: Jordânia x Argélia - Santa Clara, nos EUA - 0h em Brasília e 20h (do dia anterior) no horário local

Seleção da Argélia
Seleção da Argélia - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Jordânia: Yazeed Abulaila; Salim Obaid, Yazan Al-Arab e Abdallah Nasib; Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh e Mohannad Abu Taha; Musa Al-Taamari, Ali Olwan e Odeh Al-Fakhouri. Técnico: Jamal Sellami.

Argélia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui e Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui e Ibrahim Maza; Riyad Mahrez, Mohamed Amoura e Amine Gouiri. Técnico: Vladimir Petković.

Desfalques

Jordânia: Abdallah Nasib (lesão muscular na estreia)

Argélia: Ayoub Ghezala (lesão no ombro)

Portugal x Uzbequistão (14h)

Grupo K: Portugal x Uzbequistão - Houston, nos EUA - 14h em Brasília e 12h no horário local

Portugal na Copa do Mundo
Portugal na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Uzbequistão: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev e Rustam Ashurmatov; Behruz Karimov, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy e Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov e Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

Desfalques

Portugal: Rúben Dias (desconforto muscular)

Uzbequistão: Jaloliddin Masharipov (hérnia de disco na coluna)

Portugal e RD Congo na Copa do Mundo
Portugal e RD Congo na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Inglaterra x Gana (às 17h)

Grupo L: Inglaterra x Gana - Boston, nos EUA - 17h em Brasília e 16h no horário local

Inglaterra na Copa do Mundo
Inglaterra na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • SBT (televisão aberta)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones e Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson e Jude Bellingham; Noni Madueke, Anthony Gordon e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Gana: Lawrence Ati-Zigi; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku e Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi e Elisha Owusu; Antoine Semenyo, Jordan Ayew e Kamaldeen Sulemana; Ernest Nuamah. Técnico: Carlos Queiroz.

Desfalques

Inglaterra: Sem desfalques

Gana: Sem desfalques

Panamá x Croácia (às 20h)

Grupo L: Panamá x Croácia - Toronto, no Canadá - 20h em Brasília e 19h no horário local

Croácia na Copa do Mundo
Croácia na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba e Éric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez e Adalberto Carrasquilla; Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez e José Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen.

Croácia: Dominik Livaković; Josip Jakić, Josip Šutalo, Duje Ćaleta-Car e Josip Stanišić; Luka Modrić, Petar Sučić e Mateo Kovačić; Martin Baturina, Ivan Perišić e Petar Musa. Técnico: Zlatko Dalić.

Desfalques

Panamá: Adalberto Carrasquilla (lesão muscular)

Croácia: Sem desfalques

Colômbia x RD Congo (às 23h)

Grupo K: Colômbia x República Democrática do Congo - Guadalajara, no México - 23h em Brasília e 20h no horário local

RD Congo na Copa do Mundo
RD Congo na Copa do Mundo - Foto: FIFA

Onde assistir

  • Globo (televisão aberta)
  • Cazé TV (Youtube)

Prováveis escalações

Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta e James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz e Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Dylan Batubinsika e Arthur Masuaku; Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe e Gaël Kakuta; Cédric Bakambu e Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

Desfalques

Colômbia: Sem desfalques

RD Congo: Sem desfalques

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