Argélia vira sobre Jordânia e dá presente à Argentina no Grupo J

A Argélia conquistou uma vitória importante na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Jordânia por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira, 22, em partida válida pela segunda rodada do Grupo J. O resultado manteve vivas as chances da seleção africana na competição e, ao mesmo tempo, confirmou a liderança da Argentina de Lionel Messi na chave.



Mesmo enfrentando dificuldades no primeiro tempo, as 'Raposas do Deserto' conseguiram reagir após o intervalo e buscaram a virada no San Francisco Bay Stadium, em Santa Clara. A Jordânia, que disputa sua primeira Copa do Mundo, saiu na frente aos 36 minutos com Nizar Al Rashdan e chegou a sonhar com mais uma surpresa no torneio.



A equipe argelina, porém, mostrou superioridade ao longo da partida. Mais presente no campo ofensivo desde os minutos iniciais, a seleção comandada por Vladimir Petkovic criou as melhores oportunidades, tendo Riyad Mahrez como principal articulador das jogadas de ataque.





Apesar da pressão, os jordanianos conseguiram levar a vantagem para o intervalo. Na etapa final, no entanto, o cenário mudou. Recuada, a Jordânia passou a apostar nos contra-ataques e viu a Argélia assumir o controle das ações em busca do empate.



As alterações promovidas por Petkovic deram novo fôlego à equipe africana. A insistência foi recompensada aos 24 minutos do segundo tempo, quando Nadhir Benbouali marcou e deixou tudo igual. Pouco depois, aos 37, Amine Gouiri completou a reação argelina e garantiu a vitória por 2 a 1.



Com o resultado, Argélia e Áustria chegam à última rodada empatadas com três pontos e disputarão diretamente uma vaga nos 16-avos de final no próximo sábado. Já a Argentina, atual campeã mundial, lidera o Grupo J com seis pontos e já assegurou a classificação antecipada para a próxima fase. A 'Albiceleste' encerra sua participação na chave diante da Jordânia, que não tem mais chances de avançar no torneio.