Haaland faz dois, Noruega bate Senegal e garante vaga na próxima fase

Em um jogo eletrizante, a Noruega garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo ao vencer o Senegal pelo placar de 3 a 2, na noite desta segunda-feira, 22, em partida que aconteceu no Estádio de Nova York.

O jogo foi intenso do início ao fim. A seleção europeia abriu o placar com Marcus Pedersen aos 42 minutos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, Erling Haaland deixou o seu aos 2 minutos, mas aos 7, Ismaila Sarr diminuiu.

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Quando Senegal era melhor em campo, o camisa 9 norueguês faz mais um, aos 12 minutos, jogando um balde de água gelada nas pretensões da equipe africana. Mas quem pensa que os senegaleses desistiram se enganou.

Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Sarr marcou de novo e botou fogo no jogo. No último minuto dos 9 dados de acréscimo, o Senegal quase empata. Jakobs cobra escanteio da esquerda, Ismaila Sarr sobe de cabeça atrás de Haaland e manda por cima do gol.

Próximos jogos

Na terceira rodada, a Noruega enfrenta a França, numa disputa direta pela liderança do Grupo I. As duas equipes estão com 6 pontos, mas os franceses levam vantagem no saldo de gols e jogam pelo empate. O jogo será realizado na sexta-feira, às 16h, em Nova Jersey.

O Senegal ainda sonha com a classificação. No mesmo dia e horário, a equipe encara o Iraque em Toronto, no Canadá, de olho na disputa do terceiro lugar. As duas seleções ainda têm chances matemáticas de avançar para a próxima fase. Quem vencer terá que contar com uma combinação de resultados de outros grupos para passar como um dos melhores 3º colocados.