Messi iguala recorde de Jairzinho em Copas com gols contra Áustria

Ao marcar contra a Áustria, nesta segunda-feira, 22, Lionel Messi igualou um recorde que só havia sido alcançado anteriormente pelo brasileiro Jairzinho e pelo francês Just Fontaine. Agora, os três são os únicos jogadores a marcarem gols em seis jogos consecutivos de Copa do Mundo.



Apesar de ter sido alcançado agora na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, o feito de Messi começou ainda durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando ele marcou pelo menos um gol em todos os jogos da fase de mata-mata.

Neste ano, o camisa 10 da Argentina balançou as redes três vezes no jogo de estreia, contra a Argélia, e mais duas vezes contra a Áustria, na segunda rodada do grupo J. Até então, o craque marcou todos os cinco gols da equipe na competição. Ele ainda se tornou o maior artilheiro da história das Copas.

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Veja os jogos em que Messi marcou de forma consecutiva:

2022 - Oitavas: Argentina 2 x 1 Austrália → um gol

2022 - Quartas: Argentina 2 (4) x (3) 2 Países Baixos → um gol

2022 - Semifinais: Argentina 3 x 0 Croácia → um gol

2022 - Final: Argentina 3 (4) x (2) 3 França → dois gols

2026 - 1ª Rodada: Argentina 3 x 0 Argélia → três gols

2026 - 2ª Rodada: Argentina 2 x 0 Áustria → dois gols

Recorde poderia ser ainda maior

Messi ainda poderia ter estabelecido um recorde de nove jogos consecutivos marcando gols caso tivesse feito um gol de pênalti contra a Polônia, na terceira rodada da fase de grupos em 2022, já que ele marcou na estreia daquela Copa, contra a Arábia Saudita, e na segunda rodada, contra o México.

Just Fontaine e Jairzinho

O primeiro a alcançar o feito foi o francês Just Fontaine, na Copa do Mundo de 1958. À época, uma seleção poderia fazer no máximo seis jogos caso chegasse à final ou se tivesse que jogar a disputa de terceiro lugar, justamente o que aconteceu com a França.



O jogador marcou em todos os seis jogos da seleção francesa naquela edição, registrando um total de 13 gols durante a campanha. Até hoje, Fontaine detém o recorde de mais gols marcados em uma única edição de Copa do Mundo.

1ª Rodada - França 7 x 3 Paraguai → 3 gols.

2ª Rodada - França 2 x 3 Iugoslávia → 2 gols

3ª Rodada - França 2 x 1 Escócia → 1 gol

Quartas - França 4 x 0 Irlanda do Norte → 2 gols.

Semifinal - França 2 x 5 Brasil → 1 gol

Disputa de 3º Lugar - França 6 x 3 Alemanha Ocidental → 4 gols

Jairzinho, por sua vez, conseguiu o feito em 1970, ano em que o Brasil se tornou o primeiro tricampeão do mundo. Naquela edição, o atacante brasileiro balançou as redes em todos os jogos.