COPA DO MUNDO
Messi iguala recorde de Jairzinho em Copas com gols contra Áustria
Feito também foi alcançado pelo francês Just Fontaine em 1958
Ao marcar contra a Áustria, nesta segunda-feira, 22, Lionel Messi igualou um recorde que só havia sido alcançado anteriormente pelo brasileiro Jairzinho e pelo francês Just Fontaine. Agora, os três são os únicos jogadores a marcarem gols em seis jogos consecutivos de Copa do Mundo.
Apesar de ter sido alcançado agora na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, o feito de Messi começou ainda durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando ele marcou pelo menos um gol em todos os jogos da fase de mata-mata.
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Neste ano, o camisa 10 da Argentina balançou as redes três vezes no jogo de estreia, contra a Argélia, e mais duas vezes contra a Áustria, na segunda rodada do grupo J. Até então, o craque marcou todos os cinco gols da equipe na competição. Ele ainda se tornou o maior artilheiro da história das Copas.
Veja os jogos em que Messi marcou de forma consecutiva:
- 2022 - Oitavas: Argentina 2 x 1 Austrália → um gol
- 2022 - Quartas: Argentina 2 (4) x (3) 2 Países Baixos → um gol
- 2022 - Semifinais: Argentina 3 x 0 Croácia → um gol
- 2022 - Final: Argentina 3 (4) x (2) 3 França → dois gols
- 2026 - 1ª Rodada: Argentina 3 x 0 Argélia → três gols
- 2026 - 2ª Rodada: Argentina 2 x 0 Áustria → dois gols
Recorde poderia ser ainda maior
Messi ainda poderia ter estabelecido um recorde de nove jogos consecutivos marcando gols caso tivesse feito um gol de pênalti contra a Polônia, na terceira rodada da fase de grupos em 2022, já que ele marcou na estreia daquela Copa, contra a Arábia Saudita, e na segunda rodada, contra o México.
Just Fontaine e Jairzinho
O primeiro a alcançar o feito foi o francês Just Fontaine, na Copa do Mundo de 1958. À época, uma seleção poderia fazer no máximo seis jogos caso chegasse à final ou se tivesse que jogar a disputa de terceiro lugar, justamente o que aconteceu com a França.
O jogador marcou em todos os seis jogos da seleção francesa naquela edição, registrando um total de 13 gols durante a campanha. Até hoje, Fontaine detém o recorde de mais gols marcados em uma única edição de Copa do Mundo.
- 1ª Rodada - França 7 x 3 Paraguai → 3 gols.
- 2ª Rodada - França 2 x 3 Iugoslávia → 2 gols
- 3ª Rodada - França 2 x 1 Escócia → 1 gol
- Quartas - França 4 x 0 Irlanda do Norte → 2 gols.
- Semifinal - França 2 x 5 Brasil → 1 gol
- Disputa de 3º Lugar - França 6 x 3 Alemanha Ocidental → 4 gols
Jairzinho, por sua vez, conseguiu o feito em 1970, ano em que o Brasil se tornou o primeiro tricampeão do mundo. Naquela edição, o atacante brasileiro balançou as redes em todos os jogos.
- 1ª Rodada - Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia → 2 gols
- 2ª Rodada - Brasil 1 x 0 Inglaterra → 1 gol
- 3ª Rodada - Brasil 3 x 2 Romênia → 1 gol
- Quartas - Brasil 4 x 2 Peru → 1 gol
- Semifinal - Brasil 3 x 1 Uruguai → 1 gol
- Final - Brasil 4 x 1 Itália → 1 gol