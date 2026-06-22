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COPA DO MUNDO

Messi iguala recorde de Jairzinho em Copas com gols contra Áustria

Feito também foi alcançado pelo francês Just Fontaine em 1958

Gustavo Nascimento
Por
Messi marcou dois gols na vitória da Argentina contra a Áustria
Messi marcou dois gols na vitória da Argentina contra a Áustria - Foto: Paul Ellis | AFP

Ao marcar contra a Áustria, nesta segunda-feira, 22, Lionel Messi igualou um recorde que só havia sido alcançado anteriormente pelo brasileiro Jairzinho e pelo francês Just Fontaine. Agora, os três são os únicos jogadores a marcarem gols em seis jogos consecutivos de Copa do Mundo.

Apesar de ter sido alcançado agora na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, o feito de Messi começou ainda durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando ele marcou pelo menos um gol em todos os jogos da fase de mata-mata.

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Neste ano, o camisa 10 da Argentina balançou as redes três vezes no jogo de estreia, contra a Argélia, e mais duas vezes contra a Áustria, na segunda rodada do grupo J. Até então, o craque marcou todos os cinco gols da equipe na competição. Ele ainda se tornou o maior artilheiro da história das Copas.

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Veja os jogos em que Messi marcou de forma consecutiva:

  • 2022 - Oitavas: Argentina 2 x 1 Austrália → um gol
  • 2022 - Quartas: Argentina 2 (4) x (3) 2 Países Baixos → um gol
  • 2022 - Semifinais: Argentina 3 x 0 Croácia → um gol
  • 2022 - Final: Argentina 3 (4) x (2) 3 França → dois gols
  • 2026 - 1ª Rodada: Argentina 3 x 0 Argélia → três gols
  • 2026 - 2ª Rodada: Argentina 2 x 0 Áustria → dois gols

Recorde poderia ser ainda maior

Messi ainda poderia ter estabelecido um recorde de nove jogos consecutivos marcando gols caso tivesse feito um gol de pênalti contra a Polônia, na terceira rodada da fase de grupos em 2022, já que ele marcou na estreia daquela Copa, contra a Arábia Saudita, e na segunda rodada, contra o México.

Just Fontaine e Jairzinho

O primeiro a alcançar o feito foi o francês Just Fontaine, na Copa do Mundo de 1958. À época, uma seleção poderia fazer no máximo seis jogos caso chegasse à final ou se tivesse que jogar a disputa de terceiro lugar, justamente o que aconteceu com a França.

O jogador marcou em todos os seis jogos da seleção francesa naquela edição, registrando um total de 13 gols durante a campanha. Até hoje, Fontaine detém o recorde de mais gols marcados em uma única edição de Copa do Mundo.

  • 1ª Rodada - França 7 x 3 Paraguai → 3 gols.
  • 2ª Rodada - França 2 x 3 Iugoslávia → 2 gols
  • 3ª Rodada - França 2 x 1 Escócia → 1 gol
  • Quartas - França 4 x 0 Irlanda do Norte → 2 gols.
  • Semifinal - França 2 x 5 Brasil → 1 gol
  • Disputa de 3º Lugar - França 6 x 3 Alemanha Ocidental → 4 gols

Jairzinho, por sua vez, conseguiu o feito em 1970, ano em que o Brasil se tornou o primeiro tricampeão do mundo. Naquela edição, o atacante brasileiro balançou as redes em todos os jogos.

  • 1ª Rodada - Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia → 2 gols
  • 2ª Rodada - Brasil 1 x 0 Inglaterra → 1 gol
  • 3ª Rodada - Brasil 3 x 2 Romênia → 1 gol
  • Quartas - Brasil 4 x 2 Peru → 1 gol
  • Semifinal - Brasil 3 x 1 Uruguai → 1 gol
  • Final - Brasil 4 x 1 Itália → 1 gol
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