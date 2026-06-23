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HISTÓRICO!

Cristiano Ronaldo se torna primeiro jogador a marcar em seis Copas

O português fez gols em 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, com dois na edição atual até então

Marina Branco
Por
Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois das atuações de gala de Messi, Mbappé e Haaland, a expectativa em cima de Cristiano Ronaldo era alta - e ele nunca decepciona. Aos 41 anos, o atacante marcou duas vezes contra o Uzbequistão, nesta terça-feira, 23, pela Copa do Mundo de 2026, e se tornou o primeiro jogador da história a balançar as redes em seis edições diferentes do Mundial.

Com os gols marcados em Houston, nos Estados Unidos, o camisa 7 chegou a dez gols em Copas do Mundo e ultrapassou Eusébio, até então o maior artilheiro português na história da competição, com nove.

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CR7 já era o maior goleador da história de Portugal, agora com 145 gols, mas ainda perseguia a liderança isolada entre os portugueses em Mundiais. Agora, é líder em todos os rankings.

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Recorde

Cristiano Ronaldo já havia feito história no Catar, em 2022, quando se tornou o primeiro homem a marcar gols em cinco Copas do Mundo. Entre as mulheres, Marta e a canadense Christine Sinclair já haviam alcançado a marca.

Na semana passada, Lionel Messi igualou o feito de marcar em cinco Mundiais. O argentino também disputa sua sexta Copa, mas não balançou as redes na edição de 2010, na África do Sul.

Com os gols contra o Uzbequistão, Cristiano voltou a se isolar como recordista e passou a ser o único jogador, entre homens e mulheres, com gols em seis Copas.

A caminhada começou ainda em 2006, na Alemanha, quando o português disputou seu primeiro Mundial. Desde então, marcou em todas as edições: 2010, 2014, 2018, 2022 e agora 2026.

Os gols de Cristiano Ronaldo em Copas

Cristiano Ronaldo chegou ao Mundial de 2026 com oito gols em Copas. Contra o Uzbequistão, passou a somar dez e assumiu o topo da lista portuguesa na competição.

O recorde soma um gol na Copa da Alemanha em 2006, um na da África do Sul em 2010, um na do Brasil em 2014, quatro na da Rússia em 2018 e um na do Catar em 2022, além dos dois de 2026 até então.

A melhor campanha individual do atacante em uma única edição segue sendo a Copa de 2018, na Rússia, quando marcou quatro vezes. Agora, em 2026, Cristiano já soma dois gols e ainda pode ampliar a marca.

Eusébio fica para trás

Ao superar Eusébio, Cristiano Ronaldo passou a ocupar sozinho o posto de maior artilheiro de Portugal em Copas do Mundo. O lendário atacante português havia marcado nove gols na edição de 1966, na Inglaterra, torneio em que foi artilheiro e levou Portugal à semifinal.

O sonho da primeira estrela

Apesar dos recordes individuais, Cristiano Ronaldo ainda tenta transformar sua longa história em Copas em uma campanha de título. O mais longe que chegou foi em 2006, logo em sua estreia, quando Portugal alcançou a semifinal.

Desde então, o atacante viveu diferentes ciclos com a seleção, acumulou gols, quebrou marcas e atravessou gerações. Em 2026, volta ao Mundial em sua última chance de levantar a taça.

Portugal está no Grupo K, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo, tendo ficado no empate com a RD Congo por 1 a 1 na primeira rodada da fase de grupos e ainda sem vaga garantida nos 16 avos de final.

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copa do mundo cristiano ronaldo recorde

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