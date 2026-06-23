Com show de Cristiano Ronaldo, Portugal goleia o Uzbequistão na Copa do Mundo

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Portugal não teve dificuldades e construiu uma vitória tranquila por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, nesta terça-feira, 23, no NRG Stadium, em Houston, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026.

A partida teve Cristiano Ronaldo como grande protagonista, com dois gols e mais um capítulo histórico na competição.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Primeiro tempo: domínio português e CR7 em tarde decisiva

O jogo começou com Portugal pressionando desde os primeiros minutos. A seleção criou boas chegadas com Nuno Mendes, Bruno Fernandes e João Neves, enquanto o Uzbequistão tentava resistir.

O placar foi aberto por Cristiano Ronaldo, após jogada pela direita com João Cancelo. O camisa 7 finalizou de primeira e colocou Portugal na frente.

A equipe portuguesa manteve o ritmo e ampliou com Nuno Mendes, em cobrança de falta que terminou com finalização precisa no canto.

O Uzbequistão até chegou a marcar com Ganiev, mas o gol foi anulado após revisão do VAR por falta no início da jogada.

Antes do intervalo, Cristiano Ronaldo apareceu novamente. Em contra-ataque puxado por Bruno Fernandes, o atacante marcou mais um e levou Portugal ao 3 a 0 no primeiro tempo.

Segundo tempo: controle total e goleada confirmada



Na volta do intervalo, Portugal seguiu controlando o jogo com tranquilidade, administrando a posse de bola e girando o elenco com substituições.

O Uzbequistão tentou reagir com chutes de média distância e algumas investidas, mas esbarrou na defesa portuguesa e em Diogo Costa.

O quarto gol saiu após cobrança de escanteio de Bruno Fernandes. A bola desviou na área e acabou entrando após toque em Khusanov.

Já na reta final, Portugal ainda teve mais um momento de brilho. Em jogada pela direita, Nelson Semedo cruzou, a defesa afastou parcialmente e a bola sobrou para Rafael Leão, que havia acabado de entrar.

O atacante bateu forte e acertou o ângulo, dando números finais à goleada portuguesa.

Classificação e próximos passos

Com a vitória, Portugal assume a liderança do Grupo K, mas segue na briga com a Colômbia, que tem apenas um ponto a menos.

A seleção volta a campo no dia 27/06, às 20h30 (de Brasília), contra a Colômbia.

História de CR7 na Copa

Com os dois gols na partida, Cristiano Ronaldo chega a 10 gols em Copas do Mundo e se torna o único jogador a marcar em seis edições diferentes do torneio (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).