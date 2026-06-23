Globo espera liberação da CazéTV para saber que jogos pode transmitir

Quando chega a noite de um dia de Copa do Mundo, é normal que todos já comecem a pesquisar onde assistir os jogos do dia seguinte - mas ainda não é possível saber. A definição das transmissões da terceira rodada da fase de grupos ainda depende de uma escolha da CazéTV.

Globo, SporTV, SBT e GETV aguardam a confirmação dos jogos que ficarão disponíveis para exibição em suas grades, em uma etapa decisiva do torneio que também envolve a Seleção Brasileira.

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A indefinição ocorre porque a CazéTV, que possui os direitos de transmissão dos 104 jogos da competição, tem prioridade na escolha das partidas que serão exibidas de forma exclusiva por rodada.

Somente depois dessa definição as demais detentoras de direitos poderão confirmar quais confrontos serão transmitidos em TV aberta, canais fechados e plataformas digitais.

Reunião deve definir divisão dos jogos

Uma reunião entre representantes das empresas está prevista para a madrugada desta quarta-feira, 24, após o encerramento da partida entre Colômbia e República Democrática do Congo, que termina por volta de uma hora da manhã.

Na sequência, devem ser definidos os confrontos que ficarão disponíveis para exibição por Globo, SporTV, SBT e GETV. A escolha é importante porque a última rodada da fase de grupos tem jogos simultâneos, com partidas que podem decidir classificação, liderança de chave e possíveis adversários no mata-mata.

Por isso, a definição das transmissões precisa considerar não apenas o apelo das seleções, mas também a relevância esportiva de cada confronto.

Rodada decisiva exige organização das grades

A terceira rodada da fase de grupos costuma ser uma das mais complexas para as emissoras. Como os jogos de cada grupo acontecem simultaneamente, nem todas as partidas podem ser exibidas no mesmo canal, o que obriga as empresas a distribuírem os confrontos entre TV aberta, TV fechada, streaming e plataformas digitais.

Globo, SporTV, SBT e GETV aguardam a definição para confirmar quais jogos ficarão em suas programações. A partir disso, cada emissora poderá divulgar horários, narradores, comentaristas e plataformas de exibição.