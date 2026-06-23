Cristiano Ronaldo se recusa a responder pergunta sobre Messi após jogo

Cristiano Ronaldo viveu uma tarde histórica com a camisa de Portugal - mas deixou a zona mista incomodado ainda assim. Após marcar duas vezes na goleada portuguesa por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, nesta terça-feira, 23, pela Copa do Mundo, CR7 foi questionado sobre Messi duas vezes. Na primeira, criticou, e na segunda, se recusou a responder.

Com os dois gols recém-feitos, ele se tornou o primeiro jogador da história a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo e ainda ultrapassou Eusébio como maior artilheiro de Portugal em Mundiais, chegando a dez gols no torneio.

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Mesmo com os recordes, parte da entrevista abordou comparações envolvendo Messi, o que incomodou Cristiano.

"Pergunta sem sentido"

A primeira pergunta que desagradou Cristiano Ronaldo questionou se o português gostaria de encontrar Lionel Messi em fases mais avançadas da Copa, em um possível último duelo entre os dois em Mundiais.

Cristiano respondeu de forma direta e deixou claro que não gostou da abordagem. "Não sei o que te responder porque é uma pergunta que não tem sentido. Seria top. Mas o mais importante era ganhar para passar no grupo e estar preparados para o que vem", disse.

"Sabemos que teremos uma partida dura contra a Colômbia. Joguei bem, marquei e ajudei a equipe, que estava muito bem", completou.

Segunda pergunta foi ignorada

A entrevista seguiu normalmente, e Cristiano ainda respondeu a uma pergunta sobre Portugal. No fim da conversa, no entanto, outro repórter iniciou uma questão citando Messi novamente.

"Ontem, Lionel Messi marcou duas vezes, Mbappé...", começou o jornalista. Antes que a pergunta fosse concluída, Cristiano virou o rosto para outro repórter, fez sinal para que ele perguntasse e disse: "Dale, dale, dale".

Em seguida, ao ser questionado se responderia mais uma pergunta, o atacante respondeu: "Depende da pergunta, se não, não respondo".

O novo jornalista, então, mudou o foco e perguntou sobre o próprio desempenho do português, relembrando a estreia e questionando se Cristiano havia finalmente chegado à Copa do Mundo.

"Eu chego sempre, mais cedo ou mais tarde, estou lá. Por isso, é continuar meu trabalho. Acredito muito no que faço, minha carreira foi sempre assim", disse.

"Estou muito feliz e o principal é a equipe, estar unidos com eles e nossas famílias, com o que podemos controlar. O que vem de fora não podemos controlar. Como disse, estou acostumado", finalizou.

Recordes de CR7 e Messi

No Catar, em 2022, o português já havia se tornado o primeiro homem a marcar em cinco edições do torneio. Entre as mulheres, Marta e a canadense Christine Sinclair já tinham alcançado esse feito. Lionel Messi igualou a marca na semana passada, mas Cristiano voltou a se isolar com os gols marcados em 2026.

Messi também disputa sua sexta Copa do Mundo, mas não marcou na edição de 2010, na África do Sul. Cristiano, por sua vez, fez gols em 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e agora em 2026.