SAIU DA CONCENTRAÇÃO
Mãe de Deschamps morre e França muda de técnico na fase de grupos
A Seleção Francesa será comandada por Guy Stéphan na sexta-feira, 26, contra a Noruega
A alegria da classificação para os 16 avos de final da Copa do Mundo na última segunda-feira, 22, foi interrompida por uma notícia dolorosa - a mãe de Didier Deschamps, técnico da Seleção Francesa, faleceu na manhã desta terça-feira, 23, e o treinador deixou a concentração do time.
De volta à França para o funeral, Deschamps não comandará os franceses contra a Noruega na última rodada da fase de grupos, nesta sexta-feira, 26. Em seu lugar, o auxiliar Guy Stéphan comandará o time no jogo que fecha a participação francesa no Grupo I e define a liderança da chave.
A decisão foi tomada em comum acordo entre Deschamps e Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que estava presente no centro de treinamento da seleção nos Estados Unidos.
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Guy Stéphan
Braço direito de Deschamps há anos, Guy Stéphan ficará à frente dos treinos e comandará a França no banco de reservas diante da Noruega. O auxiliar será responsável por preparar o grupo até o retorno do treinador.
A Federação Francesa confirmou oficialmente que Deschamps não estará disponível para as atividades antes da partida e também não participará do jogo de sexta-feira.
"Didier Deschamps não poderá comandar os treinos antes da partida entre Noruega e França. Ele também não estará disponível para o banco de reservas na sexta-feira, para o último jogo da seleção francesa no Grupo I", informou a entidade.
Liderança em jogo
A seleção francesa chega à última rodada da fase de grupos já classificada para a segunda fase da Copa do Mundo. A equipe venceu Senegal por 3 a 1 na estreia e depois bateu o Iraque por 3 a 0, resultados que garantiram a vaga antecipada.
Com seis pontos, a França lidera o Grupo I por causa do saldo de gols. O duelo contra a Noruega, portanto, servirá para definir a primeira colocação da chave e o caminho francês no mata-mata.
Federação presta apoio ao treinador
Na nota oficial, a Federação Francesa afirmou que Deschamps ficou consternado ao saber da morte da mãe e prestou solidariedade ao técnico e à família.
"O técnico da seleção nacional ficou consternado ao saber da morte de sua mãe na manhã de terça-feira. Ele retornará à França para comparecer ao funeral", diz o comunicado.
A entidade também explicou que a responsabilidade de liderar o grupo até o retorno de Deschamps foi entregue a Guy Stéphan.
"Em comum acordo com Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que estava presente no centro de treinamento da seleção francesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Didier Deschamps confiou a responsabilidade de liderar o grupo até seu retorno ao seu auxiliar, Guy Stéphan", anunciou.
"Neste momento extremamente doloroso, desejamos muita força ao treinador e à sua família e asseguramos-lhes o apoio de todos na Federação", finalizou.