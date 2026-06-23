Mãe de Deschamps morre e França muda de técnico na fase de grupos

A alegria da classificação para os 16 avos de final da Copa do Mundo na última segunda-feira, 22, foi interrompida por uma notícia dolorosa - a mãe de Didier Deschamps, técnico da Seleção Francesa, faleceu na manhã desta terça-feira, 23, e o treinador deixou a concentração do time.

De volta à França para o funeral, Deschamps não comandará os franceses contra a Noruega na última rodada da fase de grupos, nesta sexta-feira, 26. Em seu lugar, o auxiliar Guy Stéphan comandará o time no jogo que fecha a participação francesa no Grupo I e define a liderança da chave.

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A decisão foi tomada em comum acordo entre Deschamps e Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que estava presente no centro de treinamento da seleção nos Estados Unidos.

Guy Stéphan

Braço direito de Deschamps há anos, Guy Stéphan ficará à frente dos treinos e comandará a França no banco de reservas diante da Noruega. O auxiliar será responsável por preparar o grupo até o retorno do treinador.

A Federação Francesa confirmou oficialmente que Deschamps não estará disponível para as atividades antes da partida e também não participará do jogo de sexta-feira.

"Didier Deschamps não poderá comandar os treinos antes da partida entre Noruega e França. Ele também não estará disponível para o banco de reservas na sexta-feira, para o último jogo da seleção francesa no Grupo I", informou a entidade.

Guy Stéphan e Didier Deschamps - Foto: Reprodução I Instagram

Liderança em jogo

A seleção francesa chega à última rodada da fase de grupos já classificada para a segunda fase da Copa do Mundo. A equipe venceu Senegal por 3 a 1 na estreia e depois bateu o Iraque por 3 a 0, resultados que garantiram a vaga antecipada.

Com seis pontos, a França lidera o Grupo I por causa do saldo de gols. O duelo contra a Noruega, portanto, servirá para definir a primeira colocação da chave e o caminho francês no mata-mata.

Federação presta apoio ao treinador

Na nota oficial, a Federação Francesa afirmou que Deschamps ficou consternado ao saber da morte da mãe e prestou solidariedade ao técnico e à família.

"O técnico da seleção nacional ficou consternado ao saber da morte de sua mãe na manhã de terça-feira. Ele retornará à França para comparecer ao funeral", diz o comunicado.

A entidade também explicou que a responsabilidade de liderar o grupo até o retorno de Deschamps foi entregue a Guy Stéphan.

"Em comum acordo com Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, que estava presente no centro de treinamento da seleção francesa para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Didier Deschamps confiou a responsabilidade de liderar o grupo até seu retorno ao seu auxiliar, Guy Stéphan", anunciou.

"Neste momento extremamente doloroso, desejamos muita força ao treinador e à sua família e asseguramos-lhes o apoio de todos na Federação", finalizou.